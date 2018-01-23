老忘事别怪大脑，可能是肾脏撑不住了

爱忘事、注意力不集中、反应迟钝、经常无精打采……出现以上情况，不少人想当然地认为是压力太大、脑子太累了或是没休息好。

其实，这些表现也可能与“肾虚”有关。《生命时报》邀请权威专家提醒你，可别怠慢了肾脏，它可是你的“生命之源”。

受访专家：

首都医科大学附属北京中医医院肾病科主任 赵文景

肾脏位于腰部脊柱两侧，左右各一，右肾略靠下，左肾略靠上。肾在外形上就像是一颗蚕豆，呈椭圆形，略微有点弯曲。这一对小小的肾脏，蕴藏着大大的能量，中医更是将其视为生命之源、生长发育的基石。

肾与大脑关系密切

《黄帝内经》记载：“肾主骨，生髓，通于脑”。意思是说，肾是藏精的，精是生髓的。

中医认为，髓又分为骨髓、脊髓、脑髓三部分。其中，骨髓藏于全身骨骼之中，起到营养骨头的作用，最终汇聚到脊髓；同时，脊髓又和脑髓相通，皆由肾精所化生。

也就是说，大脑的营养来源于肾精。因此，肾功能的好坏会影响到大脑的功能。

另外，《医学心悟》中也有“肾主智，肾虚则智不足”之说，也说明了肾之精气盛衰对大脑认知功能的影响。

赵文景进一步解释，正是由于肾与大脑间的微妙关系，我们才可以通过养肾来益脑。

如果肾气健旺、肾精充足，则精力充沛、耳聪目明、思维敏捷、动作灵巧。

若肾精亏少，脑髓得不到濡养，就会出现头晕、健忘、思维迟钝等症状，严重时甚至会出现认知障碍。

养肾，从6点下手

既然肾和我们的大脑关系密切，那要想记忆力好、思维敏捷，养好肾很关键。赵文景建议，日常生活中养肾，不妨从以下方面入手。

1食疗有侧重

食疗补肾应根据阴虚、阳虚的不同情况选择食物。

肾阴虚的人应以“清补”为主，如瘦猪肉、鸭肉、黑豆、绿豆、冬瓜、桑葚、山药、海蜇等。

尽量少吃辛辣的、性偏温热的食物。

肾阳虚的人则吃些羊肉、鹿肉、韭菜等温肾壮阳的食物。

2生活方式要健康

控制体重，作息规律，不熬夜，戒烟忌酒，适量饮水等要素必不可少。

与此同时，中医认为：“动则生阳”，养肾过程中，适量的运动尤其不可或缺。散步、慢跑、打太极拳、做健身操都是不错的选择。

因为，肢体的功能活动由肝肾支配，适当进行肢体运动，有助于激活肝肾的阳气，养筋健骨，通脉活络，增强抵抗力，达到强身健肾的目的。

3药膳方

百合莲子羹：鲜百合30克、莲子30克、枸杞子15克，冰糖少许，文火慢炖至熟烂，有补肾养阴，养心安神的作用。

六子补肾汤：韭菜子、菟丝子、五味子、女贞子、覆盆子、枸杞子各15克，加入清水，一起入锅煎煮后取汁温服，每日一剂，具有补肾固摄的功效。

桑葚茶：桑葚15克、乌梅9克、冰糖少量，清水煎煮，取汤饮用，可养阴、生津、止渴。

4护肾常用药

目前，强肾健体的中药分为滋补肾阴和温补肾阳两类，其中常用的滋补肾阴药有熟地、山药、石斛、枸杞子、龟甲等；温补肾阳的有淫羊藿、肉苁蓉、补骨脂、核桃仁等。

此外，在临床上，中成药也有很多，其中常用于滋补肾阴的有六味地黄丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸、左归丸、大补阴丸；温补肾阳的有桂附地黄丸、金匮肾气丸、济生肾气丸、右归丸等。

5穴位按摩

中医认为，腰为肾之府。腰部有很多穴位，如命门穴、肾俞穴、腰阳关穴、腰眼穴等。

平时可经常按揉或叩击腰骶部，摩擦腰部两侧，活动腰臀部，每天早晚各一次，能温肾阳、利腰脊、通经络。平时散步时，用双手背按揉肾区，可缓解腰酸症状。

6节欲

需要提醒的是，保养肾精要注意节欲。不要过早地进行性生活，婚前频繁手淫、婚后放纵性欲，都会损耗肾精。

主任的养肾“三字经”

首先，揉耳朵

中医学认为：“耳者，肾之官也”。意思是说，刺激耳部，可以调节脏腑功能，益肾强身。

具体方法是：双手握空拳，以拇、食二指沿耳轮上下来回推摩，直至耳轮充血发热。

其次，平心态

中医认为：“恐则伤肾。”注意调控情绪，不要大喜大悲，也能在一定程度上呵护肾脏。

再次，护腰脚

肾经起于足底，且腰为肾之府，而足部、腰部很容易受到寒气的侵袭。

因此，要特别注意保暖，睡觉时不要将双脚正对空调或电扇，不要赤脚在潮湿的地方长期行走。上衣长度合适，注意不要露腰、露脐。

最后，不憋尿

积存的小便会成为水浊之气，引起感染、侵害肾脏。因此，有尿时就要及时排出。

此外，赵文景还特别强调，临床上，很多人盲目追求补肾的良药、良方，其实并没太大必要。一方面，滥用保健品会加重肾脏负担；另一方面，凡补品均应辨证论治，补错了反而出问题。▲（生命时报记者 单祺雯）