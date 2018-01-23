尿频尿急夜尿过多，脾肾需要一起补

白天一喝水就尿频尿急;晚上刚躺下就有尿意，每天夜里被尿憋醒好几次，困扰着不少人。在这春意盎然的季节，他们不敢出门踏青，甚至“足不出户”了。

“尿频、夜尿多跟脾肾虚弱有关。”河南省中医院治未病科副主任医师吕沛宛说，脾脏受损，则脾主肌肉的功能下降，膀胱附近的盆底肌肉就会松弛;肾脏受损，则肾气不固，膀胱的功能就会弱化。脾肾的功能都弱了，尿频就“不请自来”了。

要避免伤害脾，人们平常就不要有太多心事，不要总吃肥甘厚味的食品;要避免伤害肾脏，就不要熬夜加班、纵欲过度。如果偶尔夜尿多，可以试一试吕沛宛推荐的小方法，即艾灸关元穴。

关元穴在下腹部，在前正中线上，脐下3寸(4手指并拢时的宽度为3寸)。关元穴是人体足太阴脾经、足少阴肾经在任脉上的交会点，具有培补元气、导赤通淋等功能，治尿频的效果很好。将少量盐放于关元穴上，将一片厚0.7~0.8厘米的姜片(用针在姜片上扎一些小洞)放在盐上，再在姜片上放艾绒做的艾炷，点燃艾炷的一端即可。当感觉到所灸处的皮肤温热难耐时即可停止艾灸。尿频较重时每天灸3次，较轻时每天灸1次。吕沛宛提醒，有阴虚、湿热症状(如五心烦热、眼干涩不适、怕热、喜冷饮等)的人、孕妇等特殊人群不适合艾灸。▲