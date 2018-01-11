国医大师的长寿秘诀：控制情绪 远离湿气 睡好子午觉

编者按：健康长寿是人们祝福时用得最多的词语，但是想真正做到健康长寿却有难度，这跟平时的生活习惯有莫大关系。我们平时应该如何去做呢？来看看国医大师的长寿秘诀！

国医大师卢芳：湿邪为患甚于寒

81岁的国医大师卢芳，精神矍铄、声如洪钟，对待工作一丝不苟、对待病人尽心尽力。

当谈及自己的养生秘笈，卢芳说，自己并有什么秘笈可谈。如果非要说的话，那就是“不生气”。

▲养生首要控情绪

卢芳认为，突然、强烈或长期持久的不良情志刺激，超过人体心理承受能力和调节能力时，会导致疾病的发生，而生气则是我们生活中最常见的一种过激情绪。卢芳说，养生首先需要我们力戒怒气。人的一生不可能完全顺风顺水，当你遇到困境、挫折的时候，要注意控制自己的情绪，努力以乐观的情绪去面对。《黄帝内经》有云：“恬淡虚无，精神内守，病安从来？”这说明良好的精神状态对人体健康有直接影响。频繁生气或者暴怒，一方面无法解决问题，另一方面也对身体不好。

在现实生活中，保持“恬惔虚无”的心态说起来简单，但真正做起来并不那么容易。很多人口头上说“没有过不去的坎”，但真正遇到具体事情时，却又是毫厘不让，经常为一些鸡毛蒜皮的小事，闹得天翻地覆。更有甚者一气之下，就此“驾鹤西去”，也是屡见不鲜的。

卢芳调节情志的窍门有三：

提倡修炼静功。他认为人的精神心理修养，要在静守中去体验，通过调心、入静，或静坐，或站桩，总以清心入静，排除杂念，一心体会体内气血运行的变化，久而久之，则真气充沛，五脏安和，形神健旺，自会长寿。

培养“知足常乐”的生活态度。要“比上不足，比下有余”，这样可以得到生活和心理上的满足，从根源上减少发怒情绪。

培养幽默风趣感。幽默的直接效果是产生笑意、缓解紧张气氛，自然可以减少发怒情绪，甚至还能在一定程度上帮助我们快速摆脱困境。

▲“湿气为患”不得小觑

现代人是生活在一个冬有暖气、夏有空调的环境中，对四季的感觉越来越不分明。夏天该出汗的时候因为用空调导致汗液挥发不出来淤积体内；北方的冬天烧暖气，穿件单衣还冒汗，阳气外越，藏不住精气。

卢芳认为，人体在这种环境下最容易生病，皮肤开合的功能下降，抵御病邪的能力越来越差了，极容易导致体内湿邪堆积，造成阳气虚衰。湿邪对人体的伤害，比寒邪还要大，特别是以下六个坏习惯能加重身体里的湿气。

缺觉中医认为，缺觉十分容易伤脾，通常熬夜后所表现出的乏力、无神、肢体困重都是脾虚的典型症状。卢芳建议大家每天晚上11点前就睡觉，另外，如果白天适当进行一些体育运动则会让你的睡眠质量更高。

口重肠胃功能好坏关系到营养及水分代谢，最好的养胃方式就是适量、均衡饮食。现在有很多人喜欢吃些油腻、过咸、过甜或过辣的食物，而这些所谓的美食是最不易消化的，容易造成肠胃闷胀、发炎。因此卢芳建议，日常多食清粥小菜清清肠胃，养成清淡饮食的好习惯，有利身体健康。

贪凉卢芳认为，过时生冷食物会让肠胃消化吸收功能停滞，给外邪创造入侵机会。他建议在烹调时最好加入葱、姜来减弱蔬菜的寒凉性质。

喝大酒目前有很多人喜好聚会、聚餐，三五好友凑到一起就喝一场“大酒”，而过量饮酒正是加重“湿毒”的关键因素。卢芳认为，酒助湿邪，所以酒精要少碰，更不能借酒浇愁。

运动少运动少的人常会出现身体沉重、四肢无力等湿气大的表现。越是不爱运动，体内淤积的湿气就越多，久而久之，身体还可能出现疾病。

卢芳建议，在四季都要坚持体育锻炼，通过养肾达到养筋健肾、舒筋活络、畅通气脉、增强自身抵抗力，从而达到强肾健体目的。

久坐久坐会使人的脑供血不足，导致脑供氧和营养物质减少，加重乏力、失眠、记忆力下降等，还会引发全身肌肉酸痛、脖子僵硬和头疼、头晕。

卢芳建议，久坐办公之余多起身运动一下，是十分有助于身体保养的。【详细】

国医大师李业甫：推拿使我精力充沛

“生命在于运动。只有运动才能使生命不老，青春常在。”国医大师李业甫每天早起，吃早饭前要活动半个小时至一个小时。“我在几十年临床经验的基础上总结整理了一些简便易行的中医保健功法，日常可以根据自己身体情况选择一种或几种持之以恒地坚持锻炼。”这些功法老少咸宜、简便易行，不受时间、地点、场地限制，可达到促进健康、延年益寿的目的。

▲头颈保健 转头磨颈调平衡

李业甫介绍，近30年来，颈椎病患者越来越多，且症状越来越重，这和长期伏案、久坐不动、坐姿不良以及空调温度过低等有关。颈椎病患者可双手握拳，一手捶肩，一手击背，一前一后同时运动，由快到慢，由轻到重，反复操作16~32次，然后揉上肢、揉胸、摩腹1~2分钟，每日早晚各一次。

李业甫创编了转头磨颈活动法、头颈侧屈活动法、头颈前屈后仰活动法等颈项部保健功法，可达到不同功效。

转头磨颈活动法可调节钩椎关节平衡，增强韧带功能，预防颈部僵硬。练习此法时，需两手叉腰或两手腕相握置于腰后站立，头颈自然端平，目视前方，头颈转向左侧至极限，再回转向右侧方至极限，最后回转到前方正中位，此为转头磨颈活动一次，如此连续做7~14次。练习时应注意转动到位，动作宜缓慢，目随转向视。

练习头颈侧屈活动法的体位姿势与转头磨颈活动法相同，头颈向左侧方侧屈至极限，再回屈向右侧方至极限，最后回屈到前方正中位，此为头颈侧屈活动一次，如此连续做7~14次。注意头端平，目视前，颈要直，动作缓慢。此法可增强颈椎小关节协调稳定，预防过早老化退变。

头颈前屈后仰活动法可用“举头望明月，低头思故乡”来记忆。两脚间距与两肩等宽，两手臂置于腰后，两手腕相握，掌心朝外，先头颈前屈至极限，眼睛看地，后头颈上抬后仰至极限，眼睛看天，再返回到头颈端平位，此为头颈前屈后仰一次，如此连续7~14次。可增强棘上、棘间韧带和椎体前纵、后纵韧带弹性，预防颈椎屈伸功能障碍。

▲肩部保健 摇动关节行气血

李业甫说，肩周炎是一种多发疾病，这种疾病的危害算不上十分巨大，但会严重影响个人的正常生活。对于肩周炎患者，李业甫推荐“手指爬墙活动法”：面对墙壁站立，两手臂分别下垂于体侧，两脚分开半步，以一指于胸前侧沿前壁从下向上爬至极限处，稍停片刻，再向下滑回原处，如此反复练习7~14次。

对于缓解肩关节黏连，李业甫也有“前后甩手动肩活动法”“体后拉手活动法”“摇膀子活动法”等妙招。

前后甩手动肩活动法可解除肩关节黏连，使前上举、后伸功能障碍得以恢复。练习时需站立，肩松，两手臂下垂伸直于体侧，双手臂前伸上抬，甩至头顶上方，同时配合挺胸仰头，再将双臂反回前甩至下后方，同时配合伸腰低头活动，如此连续甩手7~14次。注意肩膀放松，只要肩动，限制腰膝关节屈伸活动。

体后拉手活动法可使肩关节粘连致后伸功能障碍者解除黏连，促进功能恢复。练习时两手置于腰后站好，用一手握住另一手腕部，用力向后外方牵拉，反复牵拉7~14次，然后再换手牵拉另一侧手7~14次。注意力量由小到大，逐次进行，不宜用力猛拉。

摇膀子活动法可解除肩关节多方向粘连功能障碍，滑利关节，增强功能。练习时左腿弓箭步，左手叉腰或置于腰后，挺胸，右手臂下垂于体侧，先向前、向上、向后、向下摇转画圈活动7~14圈，再做反回方向摇转画圈活动7~14圈。然后转为右腿弓箭步，右手臂置于腰后，掌心向后，左手臂下垂于体侧，先向前、向上、向后、向下摇转画圈活动7~14圈，再做反回方向摇转画圈活动7~14圈。步法要求前丁后八，做到三直——颈直、身直、腿直。

▲腰部保健 摇腰运转动间隙

对于腰部疼痛的患者来说，李业甫表示，持之以恒地练习飞燕点水活动法、拱桥式活动法、摇腰活动法等保健功法，会收到满意效果。

飞燕点水活动法是俯卧位背伸肌锻炼法，需俯卧于平板床上，首先将上肢往后抬起，头颈和背部尽力后伸；然后将下肢伸直，尽力向后抬起；最后同时进行前面两个动作，全身翘起，仅腹部着床面，呈弓形。拱桥式活动法是仰卧位背伸肌锻炼法，仰卧平板床或地板上，用头部、两肘及足跟撑起全身，使背部尽力腾空后伸，胸部向上挺；把胳膊放在胸前，用头及足跟撑在床上，全身腾空后伸；用双手及脚撑在床上，全身腾空胸腹挺起，像一座拱桥。

摇腰活动法可滑利关节，解除腰肌僵硬、小关节错缝，增强腰肌、骨盆底肌、腹肌功能。练习时自然站立，两手叉腰，两脚平行分开比两肩距略宽，先使腰向前、向左、向后、向右环转摇动7~14圈，再反方向同法摇转7~14圈。注意摇转活动幅度先小后大，速度均匀，叉腰双手适当用力协助腰部摇转活动。

育龄妇女可多练仰卧起坐活动法，增强背伸肌、腹肌功能，在妊娠分娩时降低难产几率。练习此法时，应仰卧平板床上，两下肢伸直，两手十指交叉抱头后枕部，身体挺直，用腹肌力量使人坐起，再躺下，如此反复操练7~14次。如体质较差、腹肌力量较弱，坐不起来，则可将两手向前平伸，头背抬起，两手抱大腿后方，屈膝蹬腿，就容易坐起，再躺下，反复操作7~14次。【详细】

国医大师伍炳彩：养生是一场修行

今年78岁的国医大师伍炳彩精神抖擞，说话声如洪钟。不了解他的人一定不知道，他是个有近60年高血压病史的老病号。对伍炳彩来说，养生就像一场修行，保持规律的生活方式，清淡的饮食习惯和恬淡的心态，是他的养生的不二法则。

▲饮食有度 起居有节

生于战乱年代的伍炳彩，幼年丧父，母亲双目失明，生活的不幸给伍炳彩年幼的心灵便蒙上了深深的阴影。到了高中时期，由于凑不齐伙食费，伍炳彩每周都要挨饿一天，腹中的饥饿和同学们异样的眼光，更打击了他敏感的自尊心。读书期间他经常觉得头痛、眩晕，直到在高中毕业时体检时才得知自己患有高血压。

“我这个人穷惯了，所以不抽烟、不喝酒、不喝茶，也很少在外面吃饭。”伍炳彩告诉记者。曾经的苦难记忆，让伍炳彩深知生活的艰辛，即使工作后家境渐宽，他依然保持着朴素的生活习惯。不爱应酬，不讲吃喝，连身上穿的衣服也都是路边小店淘来的。在他看来，养生的第一要义是规律的作息和清淡的饮食。

虽然伍炳彩日常饮食很清淡，但他十分重视营养的摄入，他每天都会吃鸡蛋。伍炳彩告诉记者，鸡蛋除了富含蛋白质、卵磷脂等营养成分外，生鸡蛋黄其实也是一味中药，即鸡子黄，具有滋阴润燥，养血息风的作用。《伤寒论》所载黄连阿胶汤，也用到了甘润的鸡子黄来滋阴安神。随着年龄增大，伍炳彩认为，高血压埋下的中风隐患是不能忽视的。因此平日里，他总会取一些丹参研磨打粉，再冲水服下，每次3~4克，每天1次，以此来养血化瘀，防治中风。

多年来，伍炳彩一直保持着早睡早起的习惯。无论工作多么繁忙，他一定会在11点钟睡觉。每天中午，他也会小憩一刻钟。子时和午时都是阴阳交替之时，也是人体经气“合阴”与“合阳”的时候，睡好子午觉，有利于人体养阴、养阳。

多年来，伍炳彩因为长期久坐，患上了静脉炎。因此他也养成了睡前温水泡脚一刻钟的习惯。冬天泡脚，暖身暖心，夏天泡脚，暑湿可祛。伍炳彩介绍说，一般来说，泡脚水温度最好不要超过40℃；泡脚时间最好选择在晚上临睡前，以15~20分钟左右为宜。

伍炳彩只要有空就会自己按摩太阳穴、合谷、风池、三阴交、足三里、涌泉穴等，每处每次按5分钟。伍炳彩说，常按揉足三里穴，不但能补脾健胃，还有助于消除疲劳，恢复体力。三阴交为足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经三条足部阴经交会之处，经常按摩可调治脾胃虚弱之消化不良、腹胀腹泻、全身水肿、眼袋浮肿、小便不利、失眠等。涌泉穴是足少阴肾经的常用腧穴之一，推搓涌泉穴俗称“搓脚心”，能防治各种疾病，尤其是老年性的哮喘、腰腿酸软、便秘等效果较明显。伍炳彩还十分重视感冒的预防。在预防感冒方面，他推荐玉屏风散和防己黄芪汤，“后者效果更佳，因为能减除湿气”。防己黄芪汤具体配伍如下：防己12克，黄芪15克，甘草（炒）6克，白术9克。黄芪甘温，内补脾肺之气，外可固表止汗，为君药；白术健脾益气，助黄芪以加强益气固表之功，为臣药；佐以防风走表而散风邪，合黄芪、白术以益气祛邪。且黄芪得防风，固表而不致留邪；防风得黄芪，祛邪而不伤正，有补中寓疏，散中寓补之意。

▲远离湿气 疾病不扰

伍炳彩认为，要想远离疾病，一定要远离湿气。人体湿气分内湿和外湿，南方多以外湿为主，北方以内湿为主。淋雨、晨练露水较多、出汗后马上洗澡等，都易造成外湿侵入人体。因此外出时备好雨伞，晨练时带条毛巾及时擦汗，抹干身体休息片刻再沐浴，保持室内通风，勤换衣物，都有助于防止外湿入侵。而内湿的形成主要是因为摄取的营养物太多，难以消化，化为湿气，因此要减少牛蛙、鱼类等高蛋白食物的摄入。

伍炳彩建议平日可多吃茯苓饼、薏米、山楂等。伍炳彩还介绍了一个祛湿经典方：参苓白术散。莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗各50克，白扁豆75克，白茯苓、人参、炙甘草、白术、山药各100克，研磨成粉，冲水服用，一次6~9克，一日2~3次，能健脾胃，益肺气。适用于脾胃虚弱、食少便溏、气短咳嗽、肢倦乏力之人。

▲心态豁达 恬淡虚无

“心情忧虑也会导致高血压，我年轻时就压力大，心情太大紧张而患上了高血压。”伍炳彩告诉记者。患有高血压几十年来，伍炳彩靠着两剂秘方调理身体，血压一直相对稳定。一剂是汤药，一剂是心药。汤药是名方六味地黄汤，熟地15克，山茱萸肉、山药各12克，丹皮、泽泻、茯苓各10克。共煎，去渣，取汁，每天1剂，分两次服，这剂药方对肾阴虚患者有所助益。

而另一剂心药，则是恬淡虚无的心态。中医认为，人的五志（怒、喜、思、悲、恐）与五脏是有联系的，心在志为喜，肝在志为怒，脾在志为思，肺在志为忧，肾在志为恐。五种情志过甚也会伤及五脏，所谓怒伤肝、恐伤肾等，并通过生理变化表现出来。伍炳彩在临床上曾提出“因病致郁，因郁致病”的观点。他认为治病需治情，调达情志对于疾病的恢复以及保持身体健康状态有着极大的帮助。

伍炳彩一生不追名逐利的豁达心态，让他始终保持着好的情绪。遇到任何事都可以泰然处之的这份淡然，让伍炳彩可以始终保持乐观积极的状态，也是他健康长寿的最平凡的“秘诀”。【详细】

国医大师周学文：调护需得法 用药莫随意

国医大师周学文教授从医50余年，悬壶济世，深悟经典，擅长治疗消化道溃疡、胃炎伴胆汁反流、血脂异常和动脉粥样硬化、功能性消化不良、糜烂性胃炎、反流性食管炎、溃疡性结肠炎、功能性便秘、胆囊炎、慢性肝损伤、慢性咽炎等疑难杂病。

周学文认为，虽然胃酸分泌过多、幽门螺杆菌感染和胃黏膜保护作用减弱是引起胃溃疡的主要因素，但是生活中滥用药物、胃排空延缓、胆汁反流、环境和精神等因素，均与溃疡的发生密切相关。

▲消化系统疾病患者尤应注意调护方式

周学文认为，人体消化系统终日饮食进出，若不慎防则遭损伤，所以消化系统疾病的患者应注意日常调护。如果调护得当，有利于正气恢复，邪气去除；如调护不当，则不仅会延误康复时间，还会使病情反复，出现新的症状。

对于消化系统疾病患者的日常调护，周学文建议，起居需顺应四时，室内外环境应安静清爽；劳逸结合，不宜片面强调休息或者活动。消化系统疾病患者在急症、重症或发作期，如溃疡病发作期、急性胰腺炎或胆囊炎时，应以休息为主，必要时需卧床休息；在慢性病或恢复期时，如慢性肝病、溃疡病恢复期的患者，应有一定的活动量以促进气血的运行，增强机体防御病邪的能力。但需注意活动量要逐步增加，不可操之过急，以免加重病情，因为消化系统疾病会常因劳累过度而复发。

因为暴饮暴食而损伤脾胃的例子屡见不鲜，所以饮食应有节制，不可过饥过饱，宜少吃多餐、规律进食、不吃零食。周学文告诫，偏食辛辣或过热的食物会使肠胃炽热而致大便干燥或出血；大量或长期吃寒凉食物会遏伤脾阳，内生寒气导致胃痛、腹痛、泄泻等；大量饮酒易患肝病。

临床上，周学文坚持脾胃用药以轻灵为主的思路，不用特别峻猛的药。“胃气一收，百药难施”，一些老人脾胃比较弱，周学文倾向用胡黄连代替黄连，减少寒凉之气，并且提醒他们要时时顾护脾胃，只有把胃气保护好，药才能起到好的效果。

▲乐观积极的精神状态有利于康复

剧烈的情志变化会影响人体正常功能，长期的精神紧张、心情忧虑常常是导致溃疡病发生的重要诱因。消化性溃疡、慢性结肠炎等肠胃疾病的患者，常因有不能进食、恶心、呕吐、腹泻、便秘等症状，或需进行繁多检查，或因病情反复，出现焦虑、情绪不稳等心理波动，严重者甚至吐血。

对于这些心理负担重的患者，周学文会非常耐心地进行开导，缓解患者过大的精神压力。周学文曾遇到一位慢性萎缩性胃炎的患者，心理负担特别重，为此，周学文特别挤出诊治时间，对她进行心理疏导。复诊时，患者情绪明显好了很多。停药半年后来复查，做胃镜时发现萎缩性胃炎明显改善。

周学文说， 消化系统疾病的患者要学会自我开导，解除思想顾虑，放下思想包袱，这是他们早日康复的重要因素。

▲中药也有毒副作用，不要乱吃药

在现代中药的药理研究上，周学文经验丰富。他平时对药物的有效成分、药物的副作用等方面特别关注，常常告诫学生们：“要多了解中药，因为中药也有毒副作用的。在辨证论治的同时，要把握好用药的度，不能过量地应用，用药安全最重要。”

每每遇到受老百姓“追捧”的中药时，周学文都会不厌其烦地告诉徒弟们这些“保健药”的注意事项。比如在老年人中流行每天都吃点三七粉。周学文认为，如果老年人心脏不好，三七粉用量过多会引起心率过速，长期过量容易引起肝细胞损伤。对于消化道出血的患者，周学文有时会用三七粉保护，但也都严格控制用量，同时还要加一些其他药物来保护胃黏膜。

2000年，周学文63岁时，总结编撰了一本用于辽宁中医药大学附属医院博士研究生教学的内部讲义《中药临床药理学概论》。在讲义中，用了非常长的篇幅对中药的毒性进行了阐释。

周学文认为，中药也有小毒、大毒和剧毒药之分，由于某些原因可以产生不良反应，加之近年来各地广泛发掘、利用中草药，进行剂型改革、化学成分提取等，出现许多新产品和新用法，这就可能使中药不良反应的发生增多。

现在有很多药食同源的中药用于食疗， 周学文对于消化系统疾病的患者，给出了食疗需合理搭配的建议。如脾胃有寒者，宜食姜、椒类；胃热者，可适量吃一些凉润水果；胃酸过多者：吃些含碱面食；胃酸缺乏者，饭后可适量饮醋或吃点山楂片；腹泻者，全流质、半流质或软饭为宜，忌茼蒿、茄子、生冷瓜果等寒凉润滑食物；肝胆系统疾病患者，宜清淡蔬菜及营养丰富的瘦肉、鸡肉、鱼类，忌辛辣烟酒刺激品，少进食动物脂肪。【详细】

国医大师李济仁：五脏坚固 故能长久

李济仁，1930年生，首届国医大师，首批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，享受政府特殊津贴。擅长内、妇科疑难杂症，尤擅痹病、痿病、肿瘤等顽疾治疗，有《济仁医录》等专著10余部，论文百余篇，并参编《黄帝内经》《中医基础理论》等高等学校规划教材。

李济仁，这位高龄老人如今身体健康、步履轻盈、思维敏捷，每周坚持门诊与带教，还时常外出旅游。有人向他讨教长寿秘诀，他认为自己之所以健康长寿，主要得益于对心、肝、肺、脾、肾五脏全方位的保养呵护。

▲养心宜养神

李济仁介绍，养生著作《黄帝内经》中有“五脏坚固，各如其常，故能长久”的论断，说的是如果五脏精气充实、坚固强健，身体各部的功能活动都正常进行，这样的人就能够长寿。由于人体是一个以五脏为中心的有机整体，因此养生保健就应该首养五脏，而五脏之中又以养心为主。

心神宁静 李济仁平时遇事尽量保持心平气和，不过喜也不过忧，与人交往不计较得失，以保持心神的宁静状态。心神宁静，才会精神饱满，身体健康。

睡眠养心 李济仁每天晚上临睡前会按摩手上的劳宫穴和脚上的涌泉穴，可促进心肾相交，有改善睡眠与补养心血的保健作用。他坚持午休，因心脏活动最活跃的时候是在中午11点到下午1点的午时，而且这时也是阴阳相交合的时候，所以午休能保养心气。

食物补养 李济仁有经常用西洋参泡水喝的习惯，平常饮食常吃桂圆、红枣、莲子、百合、黑木耳等，以益心气、养心阴。

▲养肝宜疏肝

肝主疏泄、主藏血，养肝主要宜从情志、睡眠、饮食、劳作等方面入手，关键是疏肝。

自然随意 李济仁认为，要想身体好，首先要保持情绪稳定、舒畅，平时尽量做到心平气和、自然随意，如书法绘画、养花种草、出外旅游等，均可陶冶情操，调节情志，达到疏肝的目的。李济仁擅长书法，喜欢旅游，书法作品细腻端正，耄耋之年还曾去西藏、南极旅游，在老年人之中实属罕见。

定时休息 李济仁常年坚持按时睡眠。他说，睡眠对人的身体健康至关重要，人卧则血归于肝，要定时休息，此既能保持良好的睡眠质量，又能养血疏肝。

不可疲劳 李济仁虽工作勤勉，但也注意劳逸结合。平常既注意健身运动，以促进肝的疏泄功能，也做到不疲劳工作、不疲劳运动，以防过度疲劳损伤肝。

▲养肺宜调息

肺主气，既主呼吸之气，亦主一身之气。养肺气可通过呼吸运动即“调息”以增强肺功能。

晨起调息 李济仁有自己一套养肺办法，每天清晨常做深呼吸，速度放慢，一呼一吸尽量达到6秒钟。

闭气调息 李济仁经常进行闭气调息锻炼，有助于增强肺功能。做法是：先闭气，闭住以后停止，尽量停止到不能忍受的时候，再呼出来，如此反复18次。

食物补肺 李济仁平时常多吃一些有助于补养肺脏的食物，如山药、玉米、黄瓜、西红柿、梨子、百合、豆制品等。

▲脾胃重调养

脾胃为气血生化之源，后天之本，养脾往往要与养胃结合起来。

饮食养胃 李济仁平常饮食每次吃七八分饱，不过食，不饮食寒热不调食物，注重保养脾胃。

按摩养胃 李济仁经常做一些运动和按摩，以助“脾气”活动，增强脾胃运化功能。他每天起床和睡前都各做36 次摩腹功，即仰卧于床，以脐为中心，按照顺、逆时针方向用掌各按摩36下，再用手拍打和按摩脐上膻中穴、脐下丹田穴各100下。

▲养肾宜惜精

肾藏精，主骨生髓，为先天之本，因此养肾宜惜精。

安闲少欲 李济仁说，《黄帝内经》讲“肾者主蛰，封藏之本”，即肾脏是人体藏精的器官，肾精与生长发育、健康长寿密切相关，宜藏不宜泄，是人体精气闭藏的根本。所以要做到安闲清静，少欲寡欲，不可无故损伤肾精，损害生命的根基。

吞津补肾 李济仁经常叩齿吞津，此法可使人精神常留、气足神旺、容貌不枯、耳目聪明，从而达到老而不衰，延年益寿的养生目的。方法是闭住口唇，上下牙齿轻轻叩打，叩齿之后，用舌头搅动口齿，一般是围绕牙齿，先左后右，先外后内，先上后下，依次轻轻搅动30次，用力要柔和自然，然后舌抵上腭部以聚津液，待唾液增多时再鼓腮含漱10余次，最后分三口徐徐咽下，并以意念送到脐下丹田处为佳。【详细】