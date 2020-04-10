好医生直播：守正创新，坚持中西医并重

2020年伊始，新冠病毒席卷全球。在我国战疫期间，中医药的作用不可忽视。以此次事件为“一斑”而窥全局，中医药在我国“健康中国2030”战略中将起到非常重要的作用，若要落实中西医并重，让中医药传承精华、守正创新，实现现代化，还需要一代又一代的中医人薪火相传，共同努力。

那么该怎样使我国更多青少年正确认识中医药，从而使其精华得到更好的传承？

2020年4月13日（周一）18:00-19:00，“人民好医生”客户端将邀请国医大师、北京中医药大学教授、主任医师 孙光荣进行视频直播，与大家分享国医大师在本次疫情中对中医未来方向的思考。

专家介绍：

孙光荣，第二届国医大师，中央保健专家组成员，中医药现代远程教育主要创始人，我国著名中医文献学家、中医临床家、中医药文化学者，享受国务院特殊津贴的有突出贡献专家。

现任北京中医药大学主任医师、研究员、教授；国家中医药管理局改革与发展咨询专家委员会委员、中医药文化建设与科学普及专家委员会委员、继续教育委员会委员。

为入门弟子制定《医师规》，首创中和思想、中和辨治、中和组方，首倡中医药文献研究基本原则和中医辨治六步程式。

擅长：治疗肿瘤、妇科病、胃肠病、情志病等疑难杂症,对中医健康养生文化亦有精深研究。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请务必下载App，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

重要提示：

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方。