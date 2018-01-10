国医大师周学文：调护需得法 用药莫随意

国医大师周学文教授从医50余年，悬壶济世，深悟经典，擅长治疗消化道溃疡、胃炎伴胆汁反流、血脂异常和动脉粥样硬化、功能性消化不良、糜烂性胃炎、反流性食管炎、溃疡性结肠炎、功能性便秘、胆囊炎、慢性肝损伤、慢性咽炎等疑难杂病。

周学文认为，虽然胃酸分泌过多、幽门螺杆菌感染和胃黏膜保护作用减弱是引起胃溃疡的主要因素，但是生活中滥用药物、胃排空延缓、胆汁反流、环境和精神等因素，均与溃疡的发生密切相关。

消化系统疾病患者尤应注意调护方式

周学文认为，人体消化系统终日饮食进出，若不慎防则遭损伤，所以消化系统疾病的患者应注意日常调护。如果调护得当，有利于正气恢复，邪气去除；如调护不当，则不仅会延误康复时间，还会使病情反复，出现新的症状。

对于消化系统疾病患者的日常调护，周学文建议，起居需顺应四时，室内外环境应安静清爽；劳逸结合，不宜片面强调休息或者活动。消化系统疾病患者在急症、重症或发作期，如溃疡病发作期、急性胰腺炎或胆囊炎时，应以休息为主，必要时需卧床休息；在慢性病或恢复期时，如慢性肝病、溃疡病恢复期的患者，应有一定的活动量以促进气血的运行，增强机体防御病邪的能力。但需注意活动量要逐步增加，不可操之过急，以免加重病情，因为消化系统疾病会常因劳累过度而复发。

因为暴饮暴食而损伤脾胃的例子屡见不鲜，所以饮食应有节制，不可过饥过饱，宜少吃多餐、规律进食、不吃零食。周学文告诫，偏食辛辣或过热的食物会使肠胃炽热而致大便干燥或出血；大量或长期吃寒凉食物会遏伤脾阳，内生寒气导致胃痛、腹痛、泄泻等；大量饮酒易患肝病。

临床上，周学文坚持脾胃用药以轻灵为主的思路，不用特别峻猛的药。“胃气一收，百药难施”，一些老人脾胃比较弱，周学文倾向用胡黄连代替黄连，减少寒凉之气，并且提醒他们要时时顾护脾胃，只有把胃气保护好，药才能起到好的效果。

乐观积极的精神状态有利于康复

剧烈的情志变化会影响人体正常功能，长期的精神紧张、心情忧虑常常是导致溃疡病发生的重要诱因。消化性溃疡、慢性结肠炎等肠胃疾病的患者，常因有不能进食、恶心、呕吐、腹泻、便秘等症状，或需进行繁多检查，或因病情反复，出现焦虑、情绪不稳等心理波动，严重者甚至吐血。

对于这些心理负担重的患者，周学文会非常耐心地进行开导，缓解患者过大的精神压力。周学文曾遇到一位慢性萎缩性胃炎的患者，心理负担特别重，为此，周学文特别挤出诊治时间，对她进行心理疏导。复诊时，患者情绪明显好了很多。停药半年后来复查，做胃镜时发现萎缩性胃炎明显改善。

周学文说， 消化系统疾病的患者要学会自我开导，解除思想顾虑，放下思想包袱，这是他们早日康复的重要因素。

中药也有毒副作用，不要乱吃药

在现代中药的药理研究上，周学文经验丰富。他平时对药物的有效成分、药物的副作用等方面特别关注，常常告诫学生们：“要多了解中药，因为中药也有毒副作用的。在辨证论治的同时，要把握好用药的度，不能过量地应用，用药安全最重要。”

每每遇到受老百姓“追捧”的中药时，周学文都会不厌其烦地告诉徒弟们这些“保健药”的注意事项。比如在老年人中流行每天都吃点三七粉。周学文认为，如果老年人心脏不好，三七粉用量过多会引起心率过速，长期过量容易引起肝细胞损伤。对于消化道出血的患者，周学文有时会用三七粉保护，但也都严格控制用量，同时还要加一些其他药物来保护胃黏膜。

2000年，周学文63岁时，总结编撰了一本用于辽宁中医药大学附属医院博士研究生教学的内部讲义《中药临床药理学概论》。在讲义中，用了非常长的篇幅对中药的毒性进行了阐释。

周学文认为，中药也有小毒、大毒和剧毒药之分，由于某些原因可以产生不良反应，加之近年来各地广泛发掘、利用中草药，进行剂型改革、化学成分提取等，出现许多新产品和新用法，这就可能使中药不良反应的发生增多。

现在有很多药食同源的中药用于食疗， 周学文对于消化系统疾病的患者，给出了食疗需合理搭配的建议。如脾胃有寒者，宜食姜、椒类；胃热者，可适量吃一些凉润水果；胃酸过多者：吃些含碱面食；胃酸缺乏者，饭后可适量饮醋或吃点山楂片；腹泻者，全流质、半流质或软饭为宜，忌茼蒿、茄子、生冷瓜果等寒凉润滑食物；肝胆系统疾病患者，宜清淡蔬菜及营养丰富的瘦肉、鸡肉、鱼类，忌辛辣烟酒刺激品，少进食动物脂肪。

“医生不可能治所有的病”

对于如今养生知识铺天盖地，老百姓盲目养生，追捧“大师”的现象，周学文说，医圣张仲景看到有治不了的病，写在了《伤寒论》里。这说明医生不可能治所有的病。但现在很多医生却不是这样，什么都能治，什么都可以治，太可怕了。

“有些老百姓，今天看人家吃什么，自己就跟着吃，从不考虑自己的身体情况是否适合。”周学文说：“我的一位老师讲，饮食是个体化、个性化的。我非常认同这位老师的观点。”

周学文养生小妙招：

发烧： 白茅根、生石膏各10克，煎水喝1杯，1天2次。

牙龈出血，口腔溃疡：白及粉10克、三七粉3克，磨成面抹在患处，同时送服三七粉面3克，1天2次。

湿重：喝薏苡仁水。夏季尤其是伏天时，湿气较重，先要把薏苡仁炒至焦黄，然后再煮水喝，保护胃气。（张旭）