国医大师伍炳彩：养生是一场修行

今年78岁的第三届国医大师伍炳彩精神抖擞，说话声如洪钟。不了解他的人一定不知道，他是个有近60年高血压病史的老病号。对伍炳彩来说，养生就像一场修行，保持规律的生活方式，清淡的饮食习惯和恬淡的心态，是他的养生的不二法则。

饮食有度 起居有节

生于战乱年代的伍炳彩，幼年丧父，母亲双目失明，生活的不幸给伍炳彩年幼的心灵便蒙上了深深的阴影。到了高中时期，由于凑不齐伙食费，伍炳彩每周都要挨饿一天，腹中的饥饿和同学们异样的眼光，更打击了他敏感的自尊心。读书期间他经常觉得头痛、眩晕，直到在高中毕业时体检时才得知自己患有高血压。

“我这个人穷惯了，所以不抽烟、不喝酒、不喝茶，也很少在外面吃饭。”伍炳彩告诉记者。曾经的苦难记忆，让伍炳彩深知生活的艰辛，即使工作后家境渐宽，他依然保持着朴素的生活习惯。不爱应酬，不讲吃喝，连身上穿的衣服也都是路边小店淘来的。在他看来，养生的第一要义是规律的作息和清淡的饮食。

虽然伍炳彩日常饮食很清淡，但他十分重视营养的摄入，他每天都会吃鸡蛋。伍炳彩告诉记者，鸡蛋除了富含蛋白质、卵磷脂等营养成分外，生鸡蛋黄其实也是一味中药，即鸡子黄，具有滋阴润燥，养血息风的作用。《伤寒论》所载黄连阿胶汤，也用到了甘润的鸡子黄来滋阴安神。随着年龄增大，伍炳彩认为，高血压埋下的中风隐患是不能忽视的。因此平日里，他总会取一些丹参研磨打粉，再冲水服下，每次3~4克，每天1次，以此来养血化瘀，防治中风。

多年来，伍炳彩一直保持着早睡早起的习惯。无论工作多么繁忙，他一定会在11点钟睡觉。每天中午，他也会小憩一刻钟。子时和午时都是阴阳交替之时，也是人体经气“合阴”与“合阳”的时候，睡好子午觉，有利于人体养阴、养阳。

多年来，伍炳彩因为长期久坐，患上了静脉炎。因此他也养成了睡前温水泡脚一刻钟的习惯。冬天泡脚，暖身暖心，夏天泡脚，暑湿可祛。伍炳彩介绍说，一般来说，泡脚水温度最好不要超过40℃；泡脚时间最好选择在晚上临睡前，以15~20分钟左右为宜。

伍炳彩只要有空就会自己按摩太阳穴、合谷、风池、三阴交、足三里、涌泉穴等，每处每次按5分钟。伍炳彩说，常按揉足三里穴，不但能补脾健胃，还有助于消除疲劳，恢复体力。三阴交为足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经三条足部阴经交会之处，经常按摩可调治脾胃虚弱之消化不良、腹胀腹泻、全身水肿、眼袋浮肿、小便不利、失眠等。涌泉穴是足少阴肾经的常用腧穴之一，推搓涌泉穴俗称“搓脚心”，能防治各种疾病，尤其是老年性的哮喘、腰腿酸软、便秘等效果较明显。伍炳彩还十分重视感冒的预防。在预防感冒方面，他推荐玉屏风散和防己黄芪汤，“后者效果更佳，因为能减除湿气”。防己黄芪汤具体配伍如下：防己12克，黄芪15克，甘草（炒）6克，白术9克。黄芪甘温，内补脾肺之气，外可固表止汗，为君药；白术健脾益气，助黄芪以加强益气固表之功，为臣药；佐以防风走表而散风邪，合黄芪、白术以益气祛邪。且黄芪得防风，固表而不致留邪；防风得黄芪，祛邪而不伤正，有补中寓疏，散中寓补之意。

远离湿气 疾病不扰

伍炳彩认为，要想远离疾病，一定要远离湿气。人体湿气分内湿和外湿，南方多以外湿为主，北方以内湿为主。淋雨、晨练露水较多、出汗后马上洗澡等，都易造成外湿侵入人体。因此外出时备好雨伞，晨练时带条毛巾及时擦汗，抹干身体休息片刻再沐浴，保持室内通风，勤换衣物，都有助于防止外湿入侵。而内湿的形成主要是因为摄取的营养物太多，难以消化，化为湿气，因此要减少牛蛙、鱼类等高蛋白食物的摄入。

伍炳彩建议平日可多吃茯苓饼、薏米、山楂等。伍炳彩还介绍了一个祛湿经典方：参苓白术散。莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗各50克，白扁豆75克，白茯苓、人参、炙甘草、白术、山药各100克，研磨成粉，冲水服用，一次6~9克，一日2~3次，能健脾胃，益肺气。适用于脾胃虚弱、食少便溏、气短咳嗽、肢倦乏力之人。

心态豁达 恬淡虚无

“心情忧虑也会导致高血压，我年轻时就压力大，心情太大紧张而患上了高血压。”伍炳彩告诉记者。患有高血压几十年来，伍炳彩靠着两剂秘方调理身体，血压一直相对稳定。一剂是汤药，一剂是心药。汤药是名方六味地黄汤，熟地15克，山茱萸肉、山药各12克，丹皮、泽泻、茯苓各10克。共煎，去渣，取汁，每天1剂，分两次服，这剂药方对肾阴虚患者有所助益。

而另一剂心药，则是恬淡虚无的心态。中医认为，人的五志（怒、喜、思、悲、恐）与五脏是有联系的，心在志为喜，肝在志为怒，脾在志为思，肺在志为忧，肾在志为恐。五种情志过甚也会伤及五脏，所谓怒伤肝、恐伤肾等，并通过生理变化表现出来。伍炳彩在临床上曾提出“因病致郁，因郁致病”的观点。他认为治病需治情，调达情志对于疾病的恢复以及保持身体健康状态有着极大的帮助。

伍炳彩一生不追名逐利的豁达心态，让他始终保持着好的情绪。遇到任何事都可以泰然处之的这份淡然，让伍炳彩可以始终保持乐观积极的状态，也是他健康长寿的最平凡的“秘诀”。（黄蓓）