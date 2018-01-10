国医大师李济仁：五脏坚固 故能长久

李济仁，1930年生，首届国医大师，首批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，享受政府特殊津贴。擅长内、妇科疑难杂症，尤擅痹病、痿病、肿瘤等顽疾治疗，有《济仁医录》等专著10余部，论文百余篇，并参编《黄帝内经》《中医基础理论》等高等学校规划教材。

李济仁，这位86岁高龄的老人如今身体健康、步履轻盈、思维敏捷，每周坚持门诊与带教，还时常外出旅游。有人向他讨教长寿秘诀，他认为自己之所以健康长寿，主要得益于对心、肝、肺、脾、肾五脏全方位的保养呵护。

养心宜养神

李济仁介绍，养生著作《黄帝内经》中有“五脏坚固，各如其常，故能长久”的论断，说的是如果五脏精气充实、坚固强健，身体各部的功能活动都正常进行，这样的人就能够长寿。由于人体是一个以五脏为中心的有机整体，因此养生保健就应该首养五脏，而五脏之中又以养心为主。

心神宁静 李济仁平时遇事尽量保持心平气和，不过喜也不过忧，与人交往不计较得失，以保持心神的宁静状态。心神宁静，才会精神饱满，身体健康。

睡眠养心 李济仁每天晚上临睡前会按摩手上的劳宫穴和脚上的涌泉穴，可促进心肾相交，有改善睡眠与补养心血的保健作用。他坚持午休，因心脏活动最活跃的时候是在中午11点到下午1点的午时，而且这时也是阴阳相交合的时候，所以午休能保养心气。

食物补养 李济仁有经常用西洋参泡水喝的习惯，平常饮食常吃桂圆、红枣、莲子、百合、黑木耳等，以益心气、养心阴。

养肝宜疏肝

肝主疏泄、主藏血，养肝主要宜从情志、睡眠、饮食、劳作等方面入手，关键是疏肝。

自然随意 李济仁认为，要想身体好，首先要保持情绪稳定、舒畅，平时尽量做到心平气和、自然随意，如书法绘画、养花种草、出外旅游等，均可陶冶情操，调节情志，达到疏肝的目的。李济仁擅长书法，喜欢旅游，书法作品细腻端正，耄耋之年还曾去西藏、南极旅游，在老年人之中实属罕见。

定时休息 李济仁常年坚持按时睡眠。他说，睡眠对人的身体健康至关重要，人卧则血归于肝，要定时休息，此既能保持良好的睡眠质量，又能养血疏肝。

不可疲劳 李济仁虽工作勤勉，但也注意劳逸结合。平常既注意健身运动，以促进肝的疏泄功能，也做到不疲劳工作、不疲劳运动，以防过度疲劳损伤肝。

养肺宜调息

肺主气，既主呼吸之气，亦主一身之气。养肺气可通过呼吸运动即“调息”以增强肺功能。

晨起调息 李济仁有自己一套养肺办法，每天清晨常做深呼吸，速度放慢，一呼一吸尽量达到6秒钟。

闭气调息 李济仁经常进行闭气调息锻炼，有助于增强肺功能。做法是：先闭气，闭住以后停止，尽量停止到不能忍受的时候，再呼出来，如此反复18次。

食物补肺 李济仁平时常多吃一些有助于补养肺脏的食物，如山药、玉米、黄瓜、西红柿、梨子、百合、豆制品等。

脾胃重调养

脾胃为气血生化之源，后天之本，养脾往往要与养胃结合起来。

饮食养胃 李济仁平常饮食每次吃七八分饱，不过食，不饮食寒热不调食物，注重保养脾胃。

按摩养胃 李济仁经常做一些运动和按摩，以助“脾气”活动，增强脾胃运化功能。他每天起床和睡前都各做36 次摩腹功，即仰卧于床，以脐为中心，按照顺、逆时针方向用掌各按摩36下，再用手拍打和按摩脐上膻中穴、脐下丹田穴各100下。

养肾宜惜精

肾藏精，主骨生髓，为先天之本，因此养肾宜惜精。

安闲少欲 李济仁说，《黄帝内经》讲“肾者主蛰，封藏之本”，即肾脏是人体藏精的器官，肾精与生长发育、健康长寿密切相关，宜藏不宜泄，是人体精气闭藏的根本。所以要做到安闲清静，少欲寡欲，不可无故损伤肾精，损害生命的根基。

吞津补肾 李济仁经常叩齿吞津，此法可使人精神常留、气足神旺、容貌不枯、耳目聪明，从而达到老而不衰，延年益寿的养生目的。方法是闭住口唇，上下牙齿轻轻叩打，叩齿之后，用舌头搅动口齿，一般是围绕牙齿，先左后右，先外后内，先上后下，依次轻轻搅动30次，用力要柔和自然，然后舌抵上腭部以聚津液，待唾液增多时再鼓腮含漱10余次，最后分三口徐徐咽下，并以意念送到脐下丹田处为佳。