国医大师李业甫：推拿使我精力充沛

国医大师李业甫常年从事中医推拿治疗工作。推拿对医生自身的身体健康要求很高，如果体力不济、精神不振，很难满足推拿手法深透准确的要求。李业甫83岁高龄还能奋战在推拿临床一线，除得益于早年打下的扎实基本功外，日常生活中的活动保健也是重要原因。

“生命在于运动。只有运动才能使生命不老，青春常在。”李业甫每天早起，吃早饭前要活动半个小时至一个小时。“我在几十年临床经验的基础上总结整理了一些简便易行的中医保健功法，日常可以根据自己身体情况选择一种或几种持之以恒地坚持锻炼。”这些功法老少咸宜、简便易行，不受时间、地点、场地限制，可达到促进健康、延年益寿的目的。

头颈保健 转头磨颈调平衡

李业甫介绍，近30年来，颈椎病患者越来越多，且症状越来越重，这和长期伏案、久坐不动、坐姿不良以及空调温度过低等有关。颈椎病患者可双手握拳，一手捶肩，一手击背，一前一后同时运动，由快到慢，由轻到重，反复操作16~32次，然后揉上肢、揉胸、摩腹1~2分钟，每日早晚各一次。

李业甫创编了转头磨颈活动法、头颈侧屈活动法、头颈前屈后仰活动法等颈项部保健功法，可达到不同功效。

转头磨颈活动法可调节钩椎关节平衡，增强韧带功能，预防颈部僵硬。练习此法时，需两手叉腰或两手腕相握置于腰后站立，头颈自然端平，目视前方，头颈转向左侧至极限，再回转向右侧方至极限，最后回转到前方正中位，此为转头磨颈活动一次，如此连续做7~14次。练习时应注意转动到位，动作宜缓慢，目随转向视。

练习头颈侧屈活动法的体位姿势与转头磨颈活动法相同，头颈向左侧方侧屈至极限，再回屈向右侧方至极限，最后回屈到前方正中位，此为头颈侧屈活动一次，如此连续做7~14次。注意头端平，目视前，颈要直，动作缓慢。此法可增强颈椎小关节协调稳定，预防过早老化退变。

头颈前屈后仰活动法可用“举头望明月，低头思故乡”来记忆。两脚间距与两肩等宽，两手臂置于腰后，两手腕相握，掌心朝外，先头颈前屈至极限，眼睛看地，后头颈上抬后仰至极限，眼睛看天，再返回到头颈端平位，此为头颈前屈后仰一次，如此连续7~14次。可增强棘上、棘间韧带和椎体前纵、后纵韧带弹性，预防颈椎屈伸功能障碍。

肩部保健 摇动关节行气血

李业甫说，肩周炎是一种多发疾病，这种疾病的危害算不上十分巨大，但会严重影响个人的正常生活。对于肩周炎患者，李业甫推荐“手指爬墙活动法”：面对墙壁站立，两手臂分别下垂于体侧，两脚分开半步，以一指于胸前侧沿前壁从下向上爬至极限处，稍停片刻，再向下滑回原处，如此反复练习7~14次。

对于缓解肩关节黏连，李业甫也有“前后甩手动肩活动法”“体后拉手活动法”“摇膀子活动法”等妙招。

前后甩手动肩活动法可解除肩关节黏连，使前上举、后伸功能障碍得以恢复。练习时需站立，肩松，两手臂下垂伸直于体侧，双手臂前伸上抬，甩至头顶上方，同时配合挺胸仰头，再将双臂反回前甩至下后方，同时配合伸腰低头活动，如此连续甩手7~14次。注意肩膀放松，只要肩动，限制腰膝关节屈伸活动。

体后拉手活动法可使肩关节粘连致后伸功能障碍者解除黏连，促进功能恢复。练习时两手置于腰后站好，用一手握住另一手腕部，用力向后外方牵拉，反复牵拉7~14次，然后再换手牵拉另一侧手7~14次。注意力量由小到大，逐次进行，不宜用力猛拉。

摇膀子活动法可解除肩关节多方向粘连功能障碍，滑利关节，增强功能。练习时左腿弓箭步，左手叉腰或置于腰后，挺胸，右手臂下垂于体侧，先向前、向上、向后、向下摇转画圈活动7~14圈，再做反回方向摇转画圈活动7~14圈。然后转为右腿弓箭步，右手臂置于腰后，掌心向后，左手臂下垂于体侧，先向前、向上、向后、向下摇转画圈活动7~14圈，再做反回方向摇转画圈活动7~14圈。步法要求前丁后八，做到三直——颈直、身直、腿直。

腰部保健 摇腰运转动间隙

对于腰部疼痛的患者来说，李业甫表示，持之以恒地练习飞燕点水活动法、拱桥式活动法、摇腰活动法等保健功法，会收到满意效果。

飞燕点水活动法是俯卧位背伸肌锻炼法，需俯卧于平板床上，首先将上肢往后抬起，头颈和背部尽力后伸；然后将下肢伸直，尽力向后抬起；最后同时进行前面两个动作，全身翘起，仅腹部着床面，呈弓形。拱桥式活动法是仰卧位背伸肌锻炼法，仰卧平板床或地板上，用头部、两肘及足跟撑起全身，使背部尽力腾空后伸，胸部向上挺；把胳膊放在胸前，用头及足跟撑在床上，全身腾空后伸；用双手及脚撑在床上，全身腾空胸腹挺起，像一座拱桥。

摇腰活动法可滑利关节，解除腰肌僵硬、小关节错缝，增强腰肌、骨盆底肌、腹肌功能。练习时自然站立，两手叉腰，两脚平行分开比两肩距略宽，先使腰向前、向左、向后、向右环转摇动7~14圈，再反方向同法摇转7~14圈。注意摇转活动幅度先小后大，速度均匀，叉腰双手适当用力协助腰部摇转活动。

育龄妇女可多练仰卧起坐活动法，增强背伸肌、腹肌功能，在妊娠分娩时降低难产几率。练习此法时，应仰卧平板床上，两下肢伸直，两手十指交叉抱头后枕部，身体挺直，用腹肌力量使人坐起，再躺下，如此反复操练7~14次。如体质较差、腹肌力量较弱，坐不起来，则可将两手向前平伸，头背抬起，两手抱大腿后方，屈膝蹬腿，就容易坐起，再躺下，反复操作7~14次。（栗征）