国医大师卢芳：湿邪为患甚于寒

81岁的国医大师卢芳，精神矍铄、声如洪钟，对待工作一丝不苟、对待病人尽心尽力。

当谈及自己的养生秘笈，卢芳说，自己并有什么秘笈可谈。如果非要说的话，那就是“不生气”。

养生首要控情绪

卢芳认为，突然、强烈或长期持久的不良情志刺激，超过人体心理承受能力和调节能力时，会导致疾病的发生，而生气则是我们生活中最常见的一种过激情绪。卢芳说，养生首先需要我们力戒怒气。人的一生不可能完全顺风顺水，当你遇到困境、挫折的时候，要注意控制自己的情绪，努力以乐观的情绪去面对。《黄帝内经》有云：“恬淡虚无，精神内守，病安从来？”这说明良好的精神状态对人体健康有直接影响。频繁生气或者暴怒，一方面无法解决问题，另一方面也对身体不好。

在现实生活中，保持“恬惔虚无”的心态说起来简单，但真正做起来并不那么容易。很多人口头上说“没有过不去的坎”，但真正遇到具体事情时，却又是毫厘不让，经常为一些鸡毛蒜皮的小事，闹得天翻地覆。更有甚者一气之下，就此“驾鹤西去”，也是屡见不鲜的。

卢芳调节情志的窍门有三：

提倡修炼静功。他认为人的精神心理修养，要在静守中去体验，通过调心、入静，或静坐，或站桩，总以清心入静，排除杂念，一心体会体内气血运行的变化，久而久之，则真气充沛，五脏安和，形神健旺，自会长寿。

培养“知足常乐”的生活态度。要“比上不足，比下有余”，这样可以得到生活和心理上的满足，从根源上减少发怒情绪。

培养幽默风趣感。幽默的直接效果是产生笑意、缓解紧张气氛，自然可以减少发怒情绪，甚至还能在一定程度上帮助我们快速摆脱困境。

“冬春”皆为养生好时节

春应调“情”

卢芳说，这个“情”当以“情绪”讲。要学会充分利用春季时大自然“发陈”之特性，借阳气上升、万物萌生、人体新陈代谢旺盛之机，通过适当的调理，使春阳之气得以宣泄，代谢机能得以正常运行。

而对已病者而言，更应在春季注重情志调养，着眼于一个“生”字，顺应春天阳气升发、万物复苏的特点，让自己的意气风发、心胸开阔、乐观愉快，使情志生发出来，切不可扼杀。这样一来，可以使肝气顺达、气血调畅，则病易得愈。

冬应巧补

卢芳说，冬季阳气潜伏，万物生机闭藏，肾气最易耗损，饮食上宜用性温益精之品，以补肾气，固护肾精。但是，由于人的体质有偏颇，耐受温补有差异，不能一概而论，所以冬季当重“巧补”，要辨证施补。

根据冬季气候寒冷的特点，卢芳建议大家多食温热护阳之品，如羊肉、牛肉、乌鸡、桂圆、胡桃、核桃、栗子、大枣、白薯等。但对于平时素体阴虚有内热的人，温补的羊肉对他们来说就是“发物”，食之过多会更伤其阴，使内热更盛。

日常可多食用黑米、黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑枣、魔芋、海带、紫菜等黑色食品，因为黑色食物可入肾经，能益肾强肾。与羊肉这一类温肾壮阳食品相比，这些黑色食品大多性味平和、补而不腻、食而不燥，十分适合于肾气渐衰、体弱多病的老人以及阴虚内热者。

“湿气为患”不得小觑

现代人是生活在一个冬有暖气、夏有空调的环境中，对四季的感觉越来越不分明。夏天该出汗的时候因为用空调导致汗液挥发不出来淤积体内；北方的冬天烧暖气，穿件单衣还冒汗，阳气外越，藏不住精气。

卢芳认为，人体在这种环境下最容易生病，皮肤开合的功能下降，抵御病邪的能力越来越差了，极容易导致体内湿邪堆积，造成阳气虚衰。湿邪对人体的伤害，比寒邪还要大，特别是以下六个坏习惯能加重身体里的湿气。

缺觉中医认为，缺觉十分容易伤脾，通常熬夜后所表现出的乏力、无神、肢体困重都是脾虚的典型症状。卢芳建议大家每天晚上11点前就睡觉，另外，如果白天适当进行一些体育运动则会让你的睡眠质量更高。

口重肠胃功能好坏关系到营养及水分代谢，最好的养胃方式就是适量、均衡饮食。现在有很多人喜欢吃些油腻、过咸、过甜或过辣的食物，而这些所谓的美食是最不易消化的，容易造成肠胃闷胀、发炎。因此卢芳建议，日常多食清粥小菜清清肠胃，养成清淡饮食的好习惯，有利身体健康。

贪凉卢芳认为，过时生冷食物会让肠胃消化吸收功能停滞，给外邪创造入侵机会。他建议在烹调时最好加入葱、姜来减弱蔬菜的寒凉性质。

喝大酒目前有很多人喜好聚会、聚餐，三五好友凑到一起就喝一场“大酒”，而过量饮酒正是加重“湿毒”的关键因素。卢芳认为，酒助湿邪，所以酒精要少碰，更不能借酒浇愁。

运动少运动少的人常会出现身体沉重、四肢无力等湿气大的表现。越是不爱运动，体内淤积的湿气就越多，久而久之，身体还可能出现疾病。

卢芳建议，在四季都要坚持体育锻炼，通过养肾达到养筋健肾、舒筋活络、畅通气脉、增强自身抵抗力，从而达到强肾健体目的。

久坐久坐会使人的脑供血不足，导致脑供氧和营养物质减少，加重乏力、失眠、记忆力下降等，还会引发全身肌肉酸痛、脖子僵硬和头疼、头晕。

卢芳建议，久坐办公之余多起身运动一下，是十分有助于身体保养的。（孙奇）