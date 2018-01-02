每天一份绿叶菜，大脑年轻11岁

美国芝加哥拉什大学医学中心进行的一项研究表明，尽管认知能力会随着年龄增长自然衰退，但每天吃一份（约100克）绿叶菜将有助保持记忆力和思考能力。

研究人员招募了平均年龄81岁的1068名志愿者，让他们从2004年开始坚持填写“饮食频率调查表”，对他们食用绿叶菜的频率进行统计。此项研究开始时，全部受试者均未患老年痴呆症。根据摄入绿叶菜频率的不同，受试者被分为5组，定期接受记忆力和思考能力测试及认知评估对比。结果表明，虽然所有人在思考能力和记忆力测试中的得分平均每年以0.08个单位的速度下降，但在10年里，食用绿叶菜频率最高的一组人的下降速度比最低的一组人慢，二者差异相当于11年的年龄差距。即使将酒精、盐分、高血压、肥胖、教育水平等其他影响大脑健康的因素考虑在内，这一结果也同样有效。

研究作者、拉什大学营养流行病学家莫里斯说：“老龄化社会亟需有效预防老年痴呆症的策略。在每天的菜谱中添加一份绿叶菜，是改善大脑健康简便易行的办法。” （王晓雄）