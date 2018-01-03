第514期：为啥你喝凉水都长胖？问题在这

我们经常会听到或者看到有些大胃王，一顿吃很多，但是还不长胖；而有些人则“喝凉水都长胖”。这到底是怎么回事呢？难道是因为有了“肥胖”基因，一旦拥有就不能改变？

为啥你喝凉水都长胖？

体重的变化跟热量摄入有着直接的关系，热量摄入越高，又不能消耗出去，储存在身体里就会造成体重的增加，但是原因远远不只这一个。

基础代谢率：基础代谢率就是人们在没有任何活动的情况下能够消耗热量的占比，在婴儿时期是最高的。而在20岁之后，基础代谢率就会随着年龄的增加而降低。对于女性来说，由于体内储存的脂肪比男性多，而天生的基础代谢率又比男性低，所以在摄入同等热量的情况下，需要消耗更多的热量才能降低体重。

活动量降低：一般人在青少年时期活动量大，但是随着生活习惯的改变，虽然吃的少了，但是动的更少了，多余的热量还是无处消耗。

食物的差异：吃的少并不代表吃的对。动物性的食物吃的多，在代谢过程中产生的废物也多，也会影响基础代谢。而植物性的食物产生的代谢废物少，脂肪含量也少，对身体代谢还有促进作用。

吃啥才能远离肥胖？

全都吃：偏食不仅会造成部分营养素的缺乏，还会影响代谢，导致肥胖。即便吃的少，可是吃的都是蛋白质和脂肪类的食物，而没有蔬果的摄入，长久以后就会发生肥胖甚至慢性疾病。

吃正餐：很多人不吃早餐或者不吃正餐，觉得米饭炒菜的热量摄入高，所以就吃零食来代替。但是零食多数都是加工食品，不仅没有天然食物的营养，还有可能摄入很多的添加剂。特别是对于薯片、果冻等零食，含糖量和含油量都很高，反而会适得其反。一日之计在于晨，不吃早餐会影响一天的身体状况，还可能会由于一夜胆汁分泌过多而导致胆结石的发生。

吃新鲜：新鲜的食物营养素含量最高，可以在满足身体所需的同时促进新陈代谢。

这种吃法才科学

慢慢吃：食物从进入口腔开始到意识到“吃饱”需要至少20分钟，吃的太快就来不及感觉了，所以慢慢吃是吃的少又不会觉得饿的前提条件。

有序吃：吃的食物种类顺序对于身体来说也是十分重要的，吃对了就能吃饱了而热量低、不长肉。一般来说，可以按照汤→蔬菜→白肉类（水产或者禽）→主食→水果来吃。

规律吃：规律的生活，规律的饮食不仅能够控制体重，还能使身体保持年轻的状态。如果有一餐没一餐的话，身体就搞不清楚正确吸收能量的时间，而开启自我保护机制。那么身体就会自动选择两种方式：一种是在有食物摄入时，会大量吸收以便储存和备用，就像沙漠中的骆驼一样；另一种就是先消耗肌肉中的能量，而保存脂肪，从而使体脂肪的比例变得更高。 【往期精彩内容回顾】

作者介绍：范琳琳，荷兰瓦赫宁根大学食品安全硕士，春雨医生客座营养师，中央人民广播电台《香港之声》营养嘉宾，北京电视台营养嘉宾。