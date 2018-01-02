□陕西省友谊医院 张倍源

有句谚语说得好“立冬食蔗不会牙痛”，甜甜的水果会受小朋友喜爱，家长又会担心这对牙齿不好。其实冬天可以适当吃点甘蔗。

一是甘蔗里面含有大量的铁元素，每500克里就有4.5毫克的铁，且还有锌、锰等人体所必需的微量元素。铁是造血不可缺少的元素，利于养血，血补足了才有利于把“气”输送到身体的各个器官中。甘蔗富含的大量维生素C，对口腔炎症和口臭也有一定的疗效。

二是甘蔗有大量的纤维。在吃甘蔗的过程中，通过反复咀嚼这些纤维，可以把口腔和牙缝中的食物残渣及沉积物清除干净，这个过程跟刷牙的原理是一样的，由此提高了牙齿的自洁和抗龋齿的能力，且在反复咀嚼甘蔗时，也充分锻炼了口腔的肌肉，增加了咬合及面部肌肉的力量。

把甘蔗切成食指大小，更方便给小朋友食用。即使甘蔗渣吃进肚子里也不用紧张，甘蔗的纤维通过刺激肠道壁有促进肠道排便的功效。（张晓丽 周垚整理）