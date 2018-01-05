小寒养生要清补 泡脚增强身体抵抗力

编者按：今日，我们迎来了小寒节气。对于中国而言，小寒标志着开始进入一年中最寒冷的日子。面对如此极寒的天气，日常养生保健就显得尤为重要。今天，小编就和大家聊聊小寒养生的那些事儿。

【饮食篇】

小寒养生要清补

专家介绍，小寒养生进补要因人而异，主要以调补、清补为主，不宜盲目大补，避免“补过了”。

中医认为，小寒为阴邪最寒冷的节气，也是阴邪最盛的时期，从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物以补益。说到进补，自古就有“三九补一冬、来年无病痛”的说法。人们在经过了春、夏、秋、冬近一年的消耗后，脏腑的阴阳气血会有所偏衰，合理进补可及时补充气血、抵御严寒侵袭，又能使来年少生疾病，从而达到事半功倍的养生目的。

在冬令进补时以温补为宜，一定要注意，千万别贪恋油腻、辛辣的食品，应以补气润燥为主。饮食以清淡少盐为主。【详细】

小寒三杯生姜暖胃茶

中医认为“寒性凝滞，寒性收引”，故此时是关节痛、颈椎病和心脑血管病急性发作的高峰期，养生的关键是防寒保暖。饮食养生方面，要多吃一些温补的食物，如辣椒、肉桂、韭菜、茴香、糯米、高粱米等，以御寒气。不过，温补的食物也不能吃太多，否则容易把脾胃累坏。这时我们可以采取“软兵”政策，吃点粥、面条等易消化的食物。除此之外，给大家推荐三款适宜小寒节气的暖胃驱寒茶饮：

生姜红茶。生姜10克、枸杞5克，洗净后放入锅中，加水煎煮，去渣取汁；用其冲泡红茶3克，晾温后加入适量蜂蜜即可饮用。此茶具有开胃止吐、温中散寒、回阳通脉、滋补肝肾的功效。主治脾胃虚寒、胃脘胀痛、心腹冷痛、食欲不振、呕吐、反胃等症。

姜桂桑寄茶。取鲜姜2克，去皮切片；桑寄生5克、桂枝1克，洗净打碎，装入纱布袋中；将药袋放入茶杯，冲入适量沸水，加盖浸泡10分钟后放入姜片，2～3分钟后即可饮用。每天早、晚饭后温饮，可补肝肾、强筋骨、通络祛风湿、解表发汗、温中和胃，可用于治疗四肢关节痛、胃脘冷痛或外感风寒、身冷无汗等症。

核桃葱姜茶。取葱白25克，生姜25克，核桃仁10克，红茶15克，一同放入锅中，加水煎煮，去渣取汁，代茶饮。具有补肾温肺、发汗解表、开胃消食、润肠通便的功效，可用于治疗外感风寒、鼻塞、胸胃胀满不适、食欲不振等症。【详细】

【养生篇】

精神调养要养心

“养生重点是要养心。”据宝鸡市疾控中心主管健康教育工作的姚乐毅介绍，要养生先养善良、宽厚之心，心底宽自无忧。小寒养生，要静神少虑，保持精神畅达乐观，不为琐事劳神；避免长期“超负荷运转”防止过度劳累，积劳成疾。上班族可在午饭后适当小睡片刻，以缓冲工作压力。

宝鸡市人民医院中医科医生魏格玲表示，春夏为阳，气候温热；秋冬为阴，气候寒冷。人也随着四时气候的变化，而发生生理上的变化。冬季的3个月，是阳气收藏的时期。如果冬天过度消耗阳气，体内阳气储存不足，则次年春天容易发生四肢无力，头晕欲厥之类的现象，对养生不利。

泡脚增强身体抵抗力

入冬以后，有人经常会觉得腿脚冰凉。中医认为，“风寒脚下生”，冬天天气寒冷，人体容易出现气血淤滞、寒性肌肉酸痛、神经末梢循环不良，从而导致手脚冰凉及各种不适。魏格玲建议，每天坚持用热水泡脚，可以疏通经络，解表散寒，缓解手脚冰凉，扩张毛细血管、促进脑部供血。尤其是小寒后，配合养生的各种要诀，每天坚持泡脚可以增强身体的抵抗力，但要注意热水泡脚并非人人适用。

但如果患有脚气的人常用热水泡脚，容易造成伤口感染。此外，糖尿病患者和心脑血管患者也不宜热水泡脚，所用水温以温度适宜为好。【详细】

早睡晚起养神气

小寒后进入一年中最寒冷的时段，此时养生应早睡晚起，保养神气，劳逸适度可养肾精，同时避免长期“超负荷运转”，防止过度劳累，积劳成疾，并静神少虑，保持精神畅达乐观。 今年小寒和“腊八”是同一天，食补首选腊八粥，其中薏米和豆类能健脾除湿等；大米能补中益气，和五脏，益脾胃；核桃、花生等能益智健脑。【详细】

起居上要注意保暖

小寒是一年中最冷的节气之一，此时在起居上一定要注意保暖。

中医认为“寒性凝滞，寒性收引”，天气寒冷，则关节痛、颈椎病甚至是心脑血管疾病都容易出现。保暖是第一要务，尤其是对肩颈部、脚部等易受凉的部位要倍加呵护。对于老人家，则在保暖的同时还要注意通风，密切防范心脑血管疾病的发生。

适当进行体育运动

民谚曰：“冬天动一动，少闹一场病；冬到懒一懒，多喝药一碗。”这说明了冬季锻炼的重要性。在这干冷的日子里，宜多进行户外的运动，如晨早的慢跑、跳绳、踢毽等。还要在精神上宜静神少虑、畅达乐观，不为琐事劳神，心态平和，增添乐趣。【详细】

【注意事项】

中医专家提醒保暖防流感

民间谚云：小寒大寒，冷成冰团。近日流感高发，中医专家提醒人们做好保暖，防止心脑血管等疾病复发。

广东省中医院中医经典科主任颜芳指出，广东近日进入湿冷模式，穿衣要讲“衣服气候”。衣着的过少过薄、室温过低既易感冒又耗阳气。反之，衣着过多过厚，室温过高则腠理开泄，阳气不得潜藏，寒邪也易于侵入。理想的“衣服气候”是指衣服里层与皮肤间的温度应始终保持在32℃—33℃，可缓冲外界寒冷天气对人体的侵袭。其次，要注重双脚的保暖。中医认为，足部受寒，势必影响内脏，可引致腹泻、月经不调、阳痿、腰腿痛等病症。市民可在睡前用温水洗脚，并搓脚心100—200次，以补肾健脑。

“寒为阴邪，常伤阳气”，人体阳气好比天上的太阳，赐予自然界光明与温暖，失去它万物无法生存。现代医学也认为，患有心脑血管病的人，应注意防寒。如冠心病因寒冷易诱发心绞痛和心肌梗塞；同时应节制房事，《寿世保元》中指出：“精乃肾之主，冬季养生应节制房事，不能恣其情欲，伤其肾精。”

冬季尤其要注意情绪调节。中医认为怒则气上，扰动阳气。因此，在冬季要防止季节性情感失调症的发生。所谓季节性情感失调症，是指一些人在冬季易发生情绪抑郁、懒散嗜睡、昏昏沉沉等现象，并且年复一年地出现这种现象多见于青年，尤其是女性。预防的方法是多晒太阳以延长光照时间，这是调养情绪的天然疗法。

民谚云：冬朝勿空心，夏夜勿饱食。因此，早上可煨生姜服少许，以驱风御寒。对于身体虚弱、慢性病患者，冬季也是运用中药汤药或膏方调理的好时机，俗语云“冬天进补，春来打虎”。小寒因处隆冬，土气旺，肾气弱，因此，饮食方面宜减甘增苦，补心助肺，调理肾脏。所谓“三九补一冬”，但小寒时切记不可大补。在饮食上可多吃羊肉、牛肉、芝麻、核桃、杏仁、瓜子、花生、松子、葡萄干等，也可结合药膳进行调补。【详细】

调养不适合高强度运动

小寒市民应早睡晚起，等阳光出现才出外活动，“冬季天气寒冷，晨练过早容易使人体受寒冷空气刺激，诱发心脑血管疾病。”姚乐毅建议，时间自由度大的锻炼者，可将晨练安排在上午7时至9时。此外，冬季高血压患者如果晨练太早，气温太低会使血管骤然收缩，高血压患者晨练最好在上午9时许再开始晨练。

应该注意的是，这时候不宜进行高强度的体育锻炼，以强度适中的运动为主，让身体发热或微微出汗即可，比如瑜伽、慢走、太极拳比较合适。

姚乐毅表示，小寒前后除了保证夜间睡眠，午饭后可适当打个盹。

小寒饮食应“三多三少”

据从事餐饮工作十余年的一级厨师骆龙岗介绍，小寒时节饮食宜多样，谷、果、肉、蔬合理搭配，适当选用高钙食品。饮食宜清淡，不宜吃浓浊、肥腻和过咸食品。应注意“三多三少”，即蛋白质、维生素、纤维素多，糖类、脂肪、盐少。【详细】

宜减甘增苦少食辣火锅

小寒因处隆冬，土气旺，肾气弱，因此，饮食方面宜减甘增苦，补心助肺，调理肾脏。所谓“三九补一冬”，但小寒时切记不可大补。在饮食上可多吃羊肉、牛肉、芝麻、核桃、杏仁、瓜子、花生、棒子、松子、葡萄干等，也可结合药膳进行调补。其次，专家提醒，冬季吃辛辣、油腻、凉性的食物不但不利于人体消化吸收，而且对于三高患者来讲还会加重疾病的发展，严重影响身体健康。【详细】