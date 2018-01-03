小寒节气后养生遵循四原则

1月5日迎来二十四节气中倒数第二的节气小寒，对于中国而言，小寒标志着开始进入一年中最寒冷的日子。面对如此极寒的天气，日常养生保健就显得尤为重要，小寒节气虽已数九寒天，中医上素有“春夏养阳，秋冬养阴”之说，也就是说冬季时节养阴养肾、防寒平阳是关键，自古就有“三九补一冬，来年无病痛”的说法，而小寒节气养生其实是有些原则的。

1. 小寒养生要以养肾为先

中医上有一年四季中“春应肝，夏应心，长夏应脾，秋应肺，冬应肾”的原则，所以冬季最应该养肾，而且也是养肾的最好时机。

按摩养肾疗法是冬季养肾一种很有效的方法。推荐两种按摩养肾的疗法：一是搓擦腰眼。两手搓热后紧按腰部，用力搓30次。所谓“腰为肾之府”，搓擦腰眼可疏通筋脉，增强肾脏功能。二是揉按丹田。两手搓热，在腰部丹田按摩30-50次。常用这种方法，可增强人体的免疫功能，起到强肾固本，延年益寿的作用。

2. 饮食保养，滋补防寒

冬季天气寒冷，此时也正是阴邪最盛的时候。从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物以补益身体，防御寒冷气候对人体的侵袭。

常用补药有人参、黄芪、阿胶、冬虫夏草、首乌、枸杞、当归等；食补要根据阴阳气血的偏盛偏衰，结合食物之性来选择羊肉、狗肉、猪肉、鸡肉、鸭肉、鳝鱼、甲鱼、鲅鱼和海虾等，其他食物如核桃仁、大枣、龙眼肉、芝麻、山药、莲子、百合、栗子等。以上食物均有补脾胃、温肾阳、健脾化痰、止咳补肺的功效。对体质偏热、偏实、易上火者应注意缓补、少食为好。

3. 起居上要注意保暖

小寒是一年中最冷的节气之一，此时在起居上一定要注意保暖。

中医认为“寒性凝滞，寒性收引”，天气寒冷，则关节痛、颈椎病甚至是心脑血管疾病都容易出现。保暖是第一要务，尤其是对肩颈部、脚部等易受凉的部位要倍加呵护。对于老人家，则在保暖的同时还要注意通风，密切防范心脑血管疾病的发生。

4. 适当进行体育运动

民谚曰：“冬天动一动，少闹一场病；冬到懒一懒，多喝药一碗。”这说明了冬季锻炼的重要性。在这干冷的日子里，宜多进行户外的运动，如晨早的慢跑、跳绳、踢毽等。还要在精神上宜静神少虑、畅达乐观，不为琐事劳神，心态平和，增添乐趣。

在此节气里，患心脏病和高血压病的人往往会病情加重，患“中风”者增多。中医认为，人体内的血液，得温则易于流动，得寒就容易停滞，所谓“血遇寒则凝”，说的就是这个道理。所以保暖工作一定要做好，尤其是老年人。 （记者张传笙）