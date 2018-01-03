小寒时节，人们该如何养生呢？专家介绍，此时养生进补要因人而异，主要以调补、清补为主，不宜盲目大补，避免“补过了”。

中医认为，小寒为阴邪最寒冷的节气，也是阴邪最盛的时期，从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物以补益。说到进补，自古就有“三九补一冬、来年无病痛”的说法。人们在经过了春、夏、秋、冬近一年的消耗后，脏腑的阴阳气血会有所偏衰，合理进补可及时补充气血、抵御严寒侵袭，又能使来年少生疾病，从而达到事半功倍的养生目的。

在冬令进补时以温补为宜，一定要注意，千万别贪恋油腻、辛辣的食品，应以补气润燥为主。饮食以清淡少盐为主。

此外，小寒时节要早睡晚起注意休息，冬季子时是一天中阴气最重的时候，这个时候休息，最能养阴，睡眠效果最好，而且睡眠质量最好。“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗。”冬季也要适当运动，但要拒绝剧烈运动，在精神上宜静神少虑、畅达乐观。