1月5日是二十四节气中的小寒。小寒时节天气愈发寒冷，养生要注意哪些方面呢?

精神调养要养心

“养生重点是要养心。”据宝鸡市疾控中心主管健康教育工作的姚乐毅介绍，要养生先养善良、宽厚之心，心底宽自无忧。小寒养生，要静神少虑，保持精神畅达乐观，不为琐事劳神；避免长期“超负荷运转”防止过度劳累，积劳成疾。上班族可在午饭后适当小睡片刻，以缓冲工作压力。

宝鸡市人民医院中医科医生魏格玲表示，春夏为阳，气候温热；秋冬为阴，气候寒冷。人也随着四时气候的变化，而发生生理上的变化。冬季的3个月，是阳气收藏的时期。如果冬天过度消耗阳气，体内阳气储存不足，则次年春天容易发生四肢无力，头晕欲厥之类的现象，对养生不利。

泡脚增强身体抵抗力

入冬以后，有人经常会觉得腿脚冰凉。中医认为，“风寒脚下生”，冬天天气寒冷，人体容易出现气血淤滞、寒性肌肉酸痛、神经末梢循环不良，从而导致手脚冰凉及各种不适。魏格玲建议，每天坚持用热水泡脚，可以疏通经络，解表散寒，缓解手脚冰凉，扩张毛细血管、促进脑部供血。尤其是小寒后，配合养生的各种要诀，每天坚持泡脚可以增强身体的抵抗力，但要注意热水泡脚并非人人适用。

但如果患有脚气的人常用热水泡脚，容易造成伤口感染。此外，糖尿病患者和心脑血管患者也不宜热水泡脚，所用水温以温度适宜为好。