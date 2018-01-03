小寒节气养生运动：运动宜在日出后话说“冬练三九”，但小寒时节的运动原则是，一要在日出后才开始锻炼，二是准备运动不可马虎，应待身体暖和后再脱衣锻炼。运动要适度，以养胃气，莫要练到大汗淋漓。锻炼后要及时穿衣，避免寒邪侵袭。运动项目可以选择长跑、滑雪、跳绳、踢毽子等。可选择《遵生八笺》里的“十二月坐功”：每晚11时至凌晨3时，正坐，一只手抱住脚，另一只手抱腿朝头上方用力抬，直到抬不上去为止，左右方向各做三至五次，然后牙齿叩动三十六次，调息吐纳，津液咽入丹田九次。

小寒节气养生饮食：

宜减甘增苦少食辣火锅

小寒因处隆冬，土气旺，肾气弱，因此，饮食方面宜减甘增苦，补心助肺，调理肾脏。所谓“三九补一冬”，但小寒时切记不可大补。在饮食上可多吃羊肉、牛肉、芝麻、核桃、杏仁、瓜子、花生、棒子、松子、葡萄干等，也可结合药膳进行调补。其次，专家提醒，冬季吃辛辣、油腻、凉性的食物不但不利于人体消化吸收，而且对于三高患者来讲还会加重疾病的发展，严重影响身体健康。