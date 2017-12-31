山楂致胃病缺乏临床证据

近日，多家都市报在报道中称，有人因长期吃健胃消食片患上了胃溃疡和胃结石，而山楂作为其主要药材是致病重要原因。健胃消食片是许多家庭的常备药，中成药也因毒副作用小广受欢迎，这些报道出来后引起了部分民众恐慌。也有人提出质疑，健胃消食片是经过国家食药监部门审批的药品，上市已有几十年，之前也没听说过引起胃溃疡等相关案例。为此，本报记者采访了相关领域的中西医权威专家。

因山楂致胃溃疡胃结石缺乏临床案例

上述报道称山楂含单宁酸，会使胃内的酸度急剧增加，造成胃溃疡和胃结石。擅长治疗脾胃病的国医大师李佃贵在接受采访时表示，山楂是中医助消化的主要用药，已使用多年。除了健胃消食片，大山楂丸、保和丸等中成药均含有山楂，均没有出现过导致胃溃疡的案例。李佃贵认为健胃消食片和胃溃疡之间没有必然联系，可能该患者因其他原因导致胃溃疡，中间又吃过健胃消食片，便将两者生硬地联系起来。在临床上，他也会给患者开健胃消食片，自己有时也会服用，从没有出现过导致胃溃疡的案例。

南昌大学第一附属医院消化研究所副所长谢勇解释，临床上90%的十二指肠溃疡和70%~80%的胃溃疡都是幽门螺杆菌导致的。非甾体类抗炎药对胃黏膜有损害，也是导致胃溃疡的原因之一，此外还有激素类和抗凝类药物等。其他因素还包括遗传、不规律饮食和应激状态等。谢勇表示目前还没有见到因山楂引起消化性溃疡的报道，自己在临床上也没有遇到过这样的案例。当然，服用药物也不应无节制，按健胃消食片的说明书进行服用应该没有问题。

对于本身有胃溃疡的患者，吃健胃消食片会加重病情吗？李佃贵否定了这个观点。他说，患者只要有胃脘胀痛等消化不良症状，都可以吃健胃消食片进行治疗。

谢勇表示，临床上胃结石本就不多见，常见病因是吃柿子导致，还有需嚼碎或碾碎的药物没有遵医嘱服用引起。此外，胃排空减慢、不全梗阻也可能是诱因。目前自己接触的患者中还没有发现因吃山楂或含山楂药物而导致胃结石的病例。

动物实验未发现明显异常

有研究表明，含有山楂成分的中药复方清胃健中汤治疗消化性溃疡疗效显著，而有山楂成分的胃病1号方治疗消化性溃疡与四联疗法对比疗效相当。也有研究证明，山楂饮灌胃联合愈疡生新方灌肠能促进小鼠溃疡愈合、改善炎症反应等。

健胃消食片临床应用安全、长期服用安全也已被验证。根据健胃消食片的有关毒理学资料显示，采用小白鼠进行急性毒性试验，经1日2次灌胃给药，健胃消食片对小鼠的最大给药量为65.6g（生药）/kg，相当于临床用量的533倍。观察7日后，在第8日处死并解剖动物，肉眼观察小鼠的心、肝、脾、胃、肺、肾、小肠等脏器，均未发现明显异常，说明健胃消食片临床用药较为安全。用相当于成人用量的60、40、20倍的健胃消食片进行大白鼠长期毒性试验，连续观察两个月，结果表明：大鼠体重、活动、血液学、肝肾功能、各重要脏器的外观和组织切片镜检未见明显改变。

建议媒体报道持谨慎态度

此外，这些报道中称有些家长把健胃消食片放在茶几或餐桌上，让孩子自由拿取服用，当零食吃着玩，文章认为这样的现象很普遍。对此，本报记者也采访了一些家长。李女士听到后表示很惊讶，说就算是在超市买的零食，自己都会予以限制，不让孩子吃太多，更别说是在药店买的药品了，怎么可能让孩子自己随意服用。刘女士也表示自己不会这样做，也没有听说身边其他家长有这样的做法。“药品口感好可以减少孩子在吃药时的抗拒度，如果因此孩子喜欢上吃药又不按说明书上的剂量加以节制，那问题应该出在家长身上，而不能指责药品有问题。”一位家长说道。

有些报道将“健胃消食片会加重溃疡病患者病情，产生肾结晶、尿结石”等字眼不加解释地放在文章开头的摘要处，并加粗处理。有些标题更是用“连吃两年健胃消食片得胃溃疡”这样模糊的说法，让部分不明真相的读者产生不必要的恐慌，甚至对中药产生怀疑，造成了不良社会影响，建议媒体在报道时应持谨慎态度。（朱蕗鋆）