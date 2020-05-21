李兴旺：加强抗病毒药物用药规范 做好临床试用经验总结

人民网北京5月21日电 20日，国家感染性疾病医疗质量控制中心专家委员会副主任委员、首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心首席专家李兴旺做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”专场论坛上，李兴旺表示，对于新冠肺炎的治疗，一方面应继续开展相关的抗病毒药物临床试验，探索合适的药物使用；另一方面也应注重抗病毒药物的用药规范，强调药物试用过程的经验总结。

李兴旺表示，目前我国新冠肺炎疫情防控形势持续向好，但疫情今后可能长久存在，仍需提高警惕，相关的临床科研工作也应结合实际情况进行适时调整，继续寻找有效的抗病毒药物。

“新型冠状病毒肺炎的治疗目前尚无特效药，中国以及世界多国也都在持续进行相关的抗病毒药物临床试验。”李兴旺认为，对于新发突发传染病的救治，探索寻找有效的抗病毒药物还是目前的主要工作之一。在特效药物开发成功之前，会结合病毒的致病特点、既往相关领域药物的作用机制、疾病的病理生理特点、相关种属的病毒感染性疾病的临床研究结果等进行综合分析，继续试用一些抗病毒药物进行治疗。

对于抗病毒药物的试用，李兴旺指出，在试用过程中一定要特别注意药物的副作用，根据最新版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》合理选用。李兴旺同时强调：应熟悉并规范试用抗病毒药物，做好临床观察与经验总结。

“从管理角度来讲，需要加强临床医生培训，同时也要推进专家共识、治疗指南、规范等文件的出台，指导临床医生规范抗病毒治疗的合理用药，提升诊疗服务水平。”李兴旺说。