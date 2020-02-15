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科技部：磷酸氯喹等部分药物已初步显示良好临床疗效

2020年02月15日15:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月15日电 （刘卿）“科研攻关组聚焦少数几个药品，如磷酸氯喹、伦地西韦、法匹拉韦等，并先后开展临床试验。”今日，国务院联防联控机制就药物研发和科研攻关最新进展情况召开新闻发布会。会上，科技部生物中心主任张新民表示，目前部分药物已初步显示出良好临床疗效。

张新民说，研发临床救治有效药物，提高治愈率，降低病死率，是当前应急攻关的重中之重。科研攻关组成立后，系统部署抗病毒药物研发工作，利用计算机模拟筛选、体外酶活性测试等方法对七万多个药品或化合物进行筛选，遴选出五千个可能有效的候选药物，在普通冠状病毒感染的细胞水平上进行初筛，选定约100个药物在体内开展新型冠状病毒活性实验。

“通过多轮筛选，科研攻关组聚焦少数几个药品，如磷酸氯喹、伦地西韦、法匹拉韦等，并先后开展临床试验，目前部分药物已经初步显示出良好临床疗效。”他说。

张新民进一步介绍，首先，磷酸氯喹是抗疟药物，体外实验显示对新冠病毒有抑制作用，目前正在北京、广东等十多家医院开展临床研究，累计入组患者超过100例。临床结果初步显示，磷酸氯喹对新冠肺炎有一定诊疗效果。

其次，法匹拉韦是治疗流感的境外上市药物，目前在深圳开展临床试验，入组患者达70例，初步显示较明显疗效和较低不良反应。治疗后3—4天，用药组病毒核酸转阴率显著高于对照组。

第三，伦地西韦是一种用于抗埃博拉病毒感染的药物，目前在国外临床试验还没全部做完。我国科学家开展体外实验显示，具有对新冠病毒较好抑制作用和安全性。目前，在武汉十余家医疗机构开展临床研究，已入组重症患者168例，轻型、普通型患者17例，期待早日得到临床试验结果。

张新民表示，下一步将依据药物临床试验结果，及时将这些成果推荐给临床救治一线。

(责编：刘卿、李彤)


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