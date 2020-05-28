吴德沛：临床安全用药须严格遵照指南和药物特性

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“大国战略：药物创新与质量”的圆桌论坛上，中华医学会血液学分会主任委员、苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛发言时表示，临床医生和医护人员，都要加强临床用药安全性的认知，要严格遵照指南和规范，熟练掌握不同药物的使用特性，使其在患者身上发挥出最大价值。

临床用药安全性和药物质量之间有何关系？吴德沛表示，品牌药是基础，临床使用是关键。同一药物在不同个体之间使用可能会产生不同疗效和不同的毒副反应，同时，由于患者个体化差异较大，合并用药时和其他药物的相互作用也会产生不同效果。例如有些药单独使用时，血药浓度是一个水平；与其他药物同时使用时，血药浓度可能会增高或降低，这就需要对血药浓度进行动态监测，及时调整剂量，否则会产生毒性或降低疗效；还有些药物在临床安全范围内可以用到很高剂量，但如果安全保护措施用的不到位或使用不当，多用一点点就会导致严重副反应甚至死亡。

“例如某些抗癌药、靶向药或生物制剂若储存运输出现问题或使用过程不当，会影响药物质量。”吴德沛说，药物运输、存放及使用时需注意用药安全及药性，临床上要时时训练，需严格按照指导说明使用。

如何推动治疗领域的药物质量管理？吴德沛认为，专家在起草、制订、修订药物质量管理指南时，需谨慎并详细撰写药品疗效及毒副反应内容；同时，制定标准的操作指南、诊疗常规和临床路径；对下级医生需进行教育和继续教育，不断更新行业知识。

吴德沛表示，临床用药安全还需大力加强临床药师队伍的建设，真正发挥临床药师作用，使其参与到临床一线和临床医生开医嘱和医嘱执行过程中。“作为一线的医生护士，我们面对生命时要牢记，药用不好就是毒品，可以救命也可以害命，所以我们要时时谨慎。”