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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

周薇：无论药物上市前还是上市后，药物的儿童的临床数据都非常重要

2020年05月27日19:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月27日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“关注儿童用药安全 促进儿童健康成长”的圆桌论坛上，北京大学第三医院儿科副主任周薇在发言时表示，儿童专用药及儿童剂型药品缺乏，成为一线儿科临床医生日常工作中的痛点。同时，她还提出，如果药物上市前没有儿童临床数据，上市后，推动药物补充儿童的临床数据非常重要。

周薇表示，儿童用药的安全性问题很重要，因为儿童身体结构不是成年人缩小版，儿童的所有器官都处在发育之中，如果使用了安全性不足的药物会直接影响儿童以后的发育成长。 “我们用了多年的儿童临床药物，最关注的就是安全性。”她表示。

周薇认为，推动药物补充儿童的临床数据非常重要，无论药物上市前还是上市后。采取儿童临床试验或其他可行方法，药企都应该提供补充药品的儿童相关数据。没有儿童数据的药物，会为临床医生带来很大的用药困难。在临床中，比如一些仿制药，虽然成分完全一样，但是用于儿童就可能有很大的问题。因为一点的不良反应，都会对儿童造成终身的遗憾。儿童健康了我们国家才会健康，必须重视儿童的数据问题。

在谈到儿童用药的特殊性时，周薇表示，作为一线临床的医生，感受到的最大的痛点就是，药物的儿童剂型太少了，药企专门为儿童生产的儿童用药太少了。

周薇也希望相关部门能够出台相关扶持政策，扶持和帮助药企开展儿童用药研发，生产出更多种类针对儿童的药物产品，来服务于临床。 

(责编：李轶群、许晓华)


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