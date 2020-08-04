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老胃疼要调肝

高嘉悦

2020年08月04日09:15 来源：人民网-生命时报

受访专家：首都医科大学附属北京中医医院消化中心副主任医师 赵鲁卿

本报记者 高嘉悦

如今有胃病的人越来越多，胃病难养、难好也成了不少人的愁事。首都医科大学附属北京中医医院消化中心副主任医师赵鲁卿表示，如果胃病缠绵不愈，可以考虑从肝调养。

胃痛要调肝，其原因有两点：中医认为，胃的主要功能是受纳腐熟水谷，也就是接受、储存食物，初步消化后将食物下降运输到十二指肠。这个功能的强弱主要取决于胃气的盛衰，胃气以降为顺，而胃气通降的作用需要肝气调节。肝主疏泄，调节一身的气机，如果肝脏疏泄功能出现问题，胃气通降作用就会受影响，气机不通而出现胃痛；肝在五行中属木，脾胃属土，木能克土。恼怒伤肝，肝气横逆，势必克犯脾胃，脾胃功能受损、气机失调就会出现胃痛。

肝气犯胃引起的胃痛具备以下特点：胃脘以胀痛为主，多伴有两胁肋胀痛、打嗝频繁、喜叹息，遇到心情不好时疼痛发作或加重，打嗝后胃痛胃胀症状缓解。

赵鲁卿提醒，日常养胃，一是要在饮食上多加注意，二是侧重养肝。饮食以清淡为主，不吃油腻辛辣、寒凉及太酸太甜的食物，不喝酒、咖啡和浓茶。同时，饮食要规律，不暴饮暴食，有泛酸烧心的人群不宜过量喝粥，否则容易加重反流症状。

养肝可从两方面着手：一是常喝有调肝功效的代茶饮。合欢花、玫瑰花有疏肝、理气、解郁的作用，菊花可清肝热，枸杞能滋肝养肝；二是调节好自身情绪。肝和情绪最为密切，经常发脾气会“怒伤肝”，进而影响肝脏功能。所以，平时保持乐观平和心态很重要。

如果胃痛发作，可通过按摩穴位“救急”。有健脾和胃、消食化积、降逆止痛作用的穴位有中脘（胸骨下端和肚脐连接线中点）、足三里（腿膝盖骨外侧下方凹陷往下约4横指处）、内关（手臂内侧中间，腕横纹上约3横指处）、太冲（脚背第1、2跖骨结合部之间凹陷中），关键时刻可快速缓解不适症状。▲

(责编：李轶群、崔元苑)


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