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节后如何调理肠胃 教你几招

2024年02月19日09:07 来源：人民网

编者按：每逢佳节胖三斤。春节期间，容易过多摄入高脂肪、高热量的食物，给肠胃带来很大负担。那么节后如何调理肠胃，让肠胃“减负”？

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(责编：郝帅、高雷)




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