中新真探：喝酒能助眠、御寒？喝蜂蜜水能解酒？
2024年02月14日08:39 来源：中国新闻网
饮酒有害健康，能不喝尽量别喝。对有些人来说，喝酒可能导致兴奋，并不能催眠。而酒能御寒，靠的是酒精能够舒张皮肤表面毛细血管，让人觉得“暖和”，其实并不能让身体产生多少热量。至于喝蜂蜜水解酒，一些人认为是蜂蜜中果糖的效果，但实际上，果糖对急性酒精中毒并没有明显的缓解作用。它还会让血液中尿酸和乳酸水平急剧升高，有害人体健康。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )
(责编：杨虞波罗、陈键)
饮酒有害健康，能不喝尽量别喝。对有些人来说，喝酒可能导致兴奋，并不能催眠。而酒能御寒，靠的是酒精能够舒张皮肤表面毛细血管，让人觉得“暖和”，其实并不能让身体产生多少热量。至于喝蜂蜜水解酒，一些人认为是蜂蜜中果糖的效果，但实际上，果糖对急性酒精中毒并没有明显的缓解作用。它还会让血液中尿酸和乳酸水平急剧升高，有害人体健康。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )
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