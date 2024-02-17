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吃剩饭剩菜会致癌吗？隔夜菜不能吃？

2024年02月17日09:37 来源：中国新闻网

　　剩饭剩菜保存不当，亚硝酸盐含量确实会增加，继而增加患癌风险。不过，只要烹调、存放得当，摄入亚硝酸盐含量在安全范围内，就不用过分担心。隔夜菜只要在冷藏条件4℃下合理贮藏，2天内亚硝酸盐含量仍然在人体可接受的安全范围。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )

(责编：孙红丽、陈键)




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