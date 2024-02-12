国家医保局：2024年3月底前督促“四同药品”价格回归公允区间

为促进同厂同药省际间价格公平诚信、透明均衡，国家医保局明确各地在2024年3月底前将本地的挂网价格与监测结果作比较，排查发现显著偏离监测结果的异常值，督促引导企业纠正不公平高价、歧视性高价，促使价格回归到公允的区间。

此次价格治理将通过汇总全国各省份集中采购平台挂网销售药品的价格数据，重点对“四同药品”，即通用名、剂型、规格、厂家均相同的药品，统计分布集中、有活跃交易的价格水平，作为监测结果推送给各省份的医保局以及当地的药品集中采购机构。

据介绍，以“四同药品”为例，企业自行在药品集中采购平台挂网并接受当地公立医院采购，不同省份平台挂网价格应当相对均衡，考虑省份之间运输距离、市场规模、交易条件、回款效率等客观差异，省际间的价格可以略有起伏，但不应该出现部分地区价格畸高的情形。

比如某企业的常用药叶酸片，在全国大部分省份的挂网价格是每瓶12元，但是在个别省份的挂网价格达到了30余元，多出20余元的价差无法说明其合理性、必要性。

为支持和促进公平、公开、合法的市场竞争，维持正常的价格秩序，近年来国家医保局开展了大量与药品价格相关的工作，比如药品集中带量采购、医保目录谈判、挂网药品价格治理等。

国家医保局有关负责人表示，此次药品挂网价格治理，同样把增进市场公平竞争、维护良好价格秩序作为最根本的出发点，强调纠偏和止损，推动价格公平诚信、透明均衡，不是片面追求降价。（彭韵佳、马文斌）