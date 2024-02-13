戴上龙形头饰、撑起国潮风伞、选购年节伴礼……春节来临，全国各地处处洋溢着迎新春的节日氛围。大街小巷、线上线下，年货产品日益丰富，场景体验更加多元。

人间烟火处，年味正浓时。记者赴多地采访发现，新消费新场景，让家乡年味更浓。

应景消费

传统文化“添头彩”

“这是新上的龙形头饰，戴在头上特别应景儿。”河南省洛阳市洛邑古城景区门口西侧的一家汉服店里，店员手拿一条青色龙形头饰向顾客介绍。

在洛邑古城景区，一位游客身穿汉服、身披龙形配饰打卡拍照。人民网记者 慎志远摄

在洛邑古城景区，两位小朋友展示龙形配饰。人民网记者 慎志远摄

洛阳，作为中国十三朝古都，拥有着丰富的历史文化遗产、悠久的文学传统以及深厚的人文精神体验，吸引了大批汉服爱好者前来打卡，带动汉服产业蓬勃发展。

在河南省洛阳市一家汉服店里，一位头戴龙形头饰的主播在推广汉服文化。人民网记者 慎志远摄

王静芳（左一）给一位小朋友佩戴龙形头饰。人民网记者 慎志远摄

铁丝做龙骨，长毛布料做龙背，扭扭棒组成龙角、鳞片、眼影，或斜盘可爱风，或正戴霸气风，这个春节，龙形头饰格外走俏。

“在汉服展示中，头饰占比较大，搭配不同的头饰，展现出不同的风格和审美。”龙形头饰的制作者王静芳告诉记者，手里还不停地忙着制作头饰。

为了能在春节前夕赶制出新品——龙形头饰，王静芳反复查阅资料、了解细节、构思设计……经过2个月的反复打磨，终于做出适合汉服的“中国龙”。

“近年来掀起的‘国潮’热，让越来越多消费者把春节服装定位为‘新中式’，古风头饰供不应求，让我的业务量增加了好几倍。”王静芳开心地说。

据了解，仅在洛阳老城区，汉服店就有800多家。2024年元旦期间，汉服消费占比约18%，均价200元左右，带动汉服租赁消费超2000万元。

个性消费

反向定制“辟新路”

在浙江省绍兴市上虞区的一家制伞厂里，雷鹏琳展示根据网友留言设计的镭射反光伞。人民网记者 王丽玮摄

“喏，就是这把伞！”雷鹏琳拿起一把镭射反光伞对记者展示。

临近农历春节，很多制伞厂已经放假，但最近走红网络的雷鹏琳却没有闲下来。作为一家制伞厂的老板，他正忙着跟设计师对接最新款式。

雷鹏琳回忆说，2022年5月，有网友在伞厂的官方账号评论区留言：“叔，我走夜路怕被车撞，想要一把镭射反光伞。”“那条留言点赞很多，我一看就知道，这东西不难，能做出来。”于是立即安排工厂生产，一上架就卖了7万多把。

雷鹏琳展示专为情侣设计的双人伞。人民网记者 王丽玮摄

在雷鹏琳办公室里，摆满了各式各样的伞柄。人民网记者 王丽玮摄

开通短视频账号，根据评论区留言反向定制雨伞，尝到甜头的雷鹏琳从此一发不可收拾。他不仅陆续开发出夏天用的风扇伞、专为情侣设计的双人伞、垂着帘子的挡雨伞、能方便垂钓者的钓鱼伞，还推出国潮风伞，打入“二次元”，因为被网友各种“求伞”而火爆出圈。

“小姐姐喜欢偏古风，我们就出了京剧脸谱、唐装美女的伞；一部动漫火了，我们就去谈版权，设计出系列伞制产品。”雷鹏琳介绍。

曾经由于同质化竞争，雷鹏琳的制伞厂陷入亏损困境。如今靠着个性化设计，不仅救活了濒临倒闭的伞厂，还开辟了新的发展路径。“希望在这条‘个性化’赛道上继续走下去，走得更好。”雷鹏琳说。

数字消费

智慧添翼“增动能”

“不到半个小时，2千单已经拍完，再来一轮产品介绍，之后再上架1千单。”在后台，一台电脑、一套文案，王海芳紧盯实时销售数据，掌控售卖节奏；在前台，现场售卖讲解声情并茂，而主播其实是一位“数字人”。

“消费者随时都可能下单，但我以前没接触过直播带货，既不了解规则，培养专业主播成本又高，眼看直播带货形势一片大好，只能干着急。”提起之前的境况，常年从事特色农产品销售的王海芳十分感慨。

2022年6月，四川省绵阳市涪城区结对帮扶昭觉县，不仅手把手教学直播带货，还带来了“数字人”技术。“真人主播只需录制一两分钟的短视频，搭载到大模型训练后，就可以‘生产’出一个表情、动作、口型与这名主播无异的‘数字分身’。”相关技术人员介绍。

在四川省昭觉县，一位真人主播在绿幕前录制视频用于形象复刻。人民网 王雪彤摄

工作人员正在后台选择适合的数字主播形象。人民网 王雪彤摄

王海芳笑着跟记者算账：“‘数字主播’直播带货以来，公司人员没有增加，去年为昭觉县土特产带货销售额达到500多万元，加上特色农副产品，总销售额达到1000多万，效益比前年翻了两番。”

工作人员分拣、打包发往全国各地的年货礼包。王海芳 摄

“现在，大家更追求健康绿色的饮食。深居大凉山的芦笋、腊肉、珍珠米等，都有了自己的‘数字主播’，通过‘永不落幕的直播间’，带来源源不断的流量和真金白银。”王海芳说。（乔业琼、杨迪、慎志远、王雪彤、王丽玮）

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