贾玲一年减重100斤 运动科学专家：可行

新华社重庆2月16日电（记者谷训）春节期间，电影《热辣滚烫》引发人们对减肥话题的热议。电影女主角乐莹和她的扮演者贾玲都靠运动实现了大幅减重，有人赞叹，有人质疑。贾玲用一年时间减重100斤，对普通人而言有没有参考价值？造成肥胖的原因是什么？除了合理膳食和科学运动，有没有不这么“痛苦”的“捷径”可走？带着这些疑问，记者采访了运动科学专家。

重庆市体育科学研究所副所长刘猛说：“贾玲减肥前的基础体重较大，减肥周期较长，在科学指导下进行减肥，取得这样的效果是正常的。”西南大学体育学院教授彭莉也认为，贾玲的案例是普通人可以复刻的，因为较为适宜的减重速度是每周减1至2斤，一年52周，按照每周减2斤的速度，大体重人群就可以减去104斤。

专家表示，肥胖的本质就是消耗低于摄入（因特定疾病诱发的肥胖除外）。因此，减肥的基本原理就是减少热量摄入的同时增加热量消耗，让能量负平衡。

“合理饮食和科学运动是健康减肥的唯一途径。”彭莉说，某些减肥产品广告宣传的所谓“捷径”，其实也是遵循了身体能量负平衡的原理。比如有些产品抑制食欲来减少热量摄入；有些宣称排油排便的减肥药其实是通过加快食物排出速度或者加速食物中脂肪的溶解和排出，来减少热量的摄入；还有些减肥药是促代谢药物，通过增加中枢兴奋来促进脂肪组织的产热和脂肪分解，提高机体代谢率，增加热量消耗。“但长期服用减肥药会导致身体机能紊乱，损害健康。”彭莉提醒。

有的人会抱怨自己是“易胖体质”，很难减肥。对此专家表示，易胖体质确实存在，通常与遗传有关，但有一部分人的肥胖缘于其生活方式，并非体质造成。刘猛说，大多数肥胖者都是后发性肥胖，就是伴随年龄增长、工作压力增大和生活忙碌，逐渐胖起来的。生活习惯不良，吃得多、动得少，或者吃得不多但饮食结构不科学，才是“易胖”的真正原因。

对于有减肥需求的人，专家建议其“管住嘴、迈开腿”，踏踏实实、一步一步打造健康身体：首先做一个短、中、长期规划，包括行动方式和阶段性目标；然后建立健康的生活规律，包括相对固定的运动方式和时间、就餐时间及一天热量摄入总量计划，让身体代谢形成有效的能量循环。

专家提醒，合理饮食不等于节食，而是制定合理的膳食结构，应坚持“低脂、低碳水、高蛋白、高膳食纤维”的膳食结构，大体重者还可通过每天两餐制，或者每周断食1到2天来减少膳食总热量的摄入。科学运动方面，应坚持每周3到5次、每次30分钟以上的中低强度运动，有氧运动与抗阻训练配合，以增加热量消耗和提升肌肉量。

“减肥效果达成后，还要把良好的饮食和运动习惯坚持下去，才能维持健康的体态。”彭莉说。