春节假期应酬多 护肝小秘籍送给你

春节期间，亲人朋友之间大小聚会接踵而至，大鱼大肉、喝酒应酬等在所难免。北京协和医院肝脏外科专家提示，在这些盛情难却的时刻，也要注意呵护好肝脏。

北京协和医院肝脏外科教学老师潘新伟介绍，酒精进入人体后，需要经过肝脏代谢，代谢过程中产生乙醛。乙醛是一种有毒的物质，会引起肝细胞损伤，进而导致肝功能异常。长期酗酒，甚至会造成肝硬化。

《中国居民膳食指南（2022）》指出，儿童青少年、孕妇、哺乳期妇女以及慢性病患者不应该饮酒。健康成年人如果饮酒，一天饮用的酒精量也不宜超过15克，大概是50度的白酒不超过半两，啤酒不超过一瓶。

有人认为酒后吃“护肝片”可以实现护肝效果。对此，北京协和医院肝脏外科副主任杜顺达表示，肝脏是人体重要的解毒器官，大多数药物都需要经由肝脏代谢，“护肝片”也不例外。因此，肝脏功能正常的人不需要吃药来护肝。

“对于肝功能已经存在损伤的人，是药三分毒，服用时更应严格遵照医嘱，确认药物的用法、用量、频次等，切勿超剂量服用，否则容易产生药物性肝损伤。”杜顺达说，目前，已经明确有超过1000种的药物可导致药物性肝损伤。因此，不要自行服用药物成分不明的“护肝片”，这样反而可能会更加伤肝。

同时，面对春节期间的家乡味，不少人难免多吃一碗，再加上零食、奶茶等，一些人成功实现“每逢春节胖三斤”。专家提醒，除了过量饮酒外，暴饮暴食也容易给肝脏带来负担。

北京协和医院肝脏外科主管护师刘芳说，肝脏作为人体最大的消化腺，承担着脂肪、糖类及蛋白质的代谢、储存和合成等重要功能。高脂、高糖、过量的饮食，会导致肝脏负担增加，长此以往，会造成肝内脂肪堆积，形成脂肪肝。

刘芳提醒，大量饮酒、暴饮暴食、营养失衡、盲目服药都会伤肝。春节期间大鱼大肉不可取，“面对春节美食诱惑，大家还是需要合理控制，吃得精致、吃得健康，才能呵护好‘小心肝’。”