春节防范呼吸道感染 专家推荐预防“三件套”

“刚感染时发热、咽痛、流鼻涕、打喷嚏等症状都没有了，但一直咳嗽，将近一个月了。”连番中招甲流、支原体感染后，近日，已经处在恢复期的周晓莉（化名）又一次到北京市第一中西医结合医院挂号问诊。

仔细了解病情后，医生开了镇咳祛痰的饮剂以及陈皮、甘草、胖大海等泡茶饮。“希望能尽快恢复，开开心心回老家过年。”周晓莉说。

2024年春运于1月26日正式开启。这期间，人群流动和聚集性活动增多，呼吸道疾病感染风险加大，在社交媒体平台上，不少网友也在密切关注呼吸道感染的情况。

春节期间，如何科学预防呼吸道感染性疾病？中国中医科学院西苑医院肺病科主任医师樊茂蓉推荐了“三件套”：口罩、疫苗、睡眠早。

“科学佩戴口罩是呼吸道传染病防控的有效措施。”樊茂蓉说，春节长假期间，前往人群密集且空间相对密闭的场所，如商场、超市，乘坐公共交通工具，如地铁、公交车、火车等，建议佩戴好口罩。特别是抵抗能力较弱的人群，如老年人、孩子以及患有心脏病、高血压、糖尿病、肺部疾病等慢性疾病患者，应特别注意佩戴口罩，以减少感染风险。

樊茂蓉表示，流感、新冠等都属于急性呼吸道传染性疾病，对于这类疾病，预防的主要手段还是接种疫苗。此外，还建议老年人、基础疾病患者接种肺炎球菌疫苗来预防肺炎的发生。

春节长假期间，亲朋好友难得相聚，不少人可能会打乱睡眠节奏，昼夜颠倒。对此，樊茂蓉说，熬夜和不规律的生活作息可导致炎症反应增强。炎症反应是免疫系统对抗感染的一种方式，但当炎症反应持续过久或过度激活时，会对身体产生负面影响，使身体更易受呼吸道病原体侵袭。

“熬夜和不规律的生活习惯还可能导致其他健康问题，如疲劳、消化问题等，进一步影响整体健康状况，从而使人体更易感染呼吸道病原体。”樊茂蓉强调。

现在，很多人已经养成了勤洗手、勤通风的习惯，樊茂蓉提醒说，这些好习惯还需要继续保持，可以有效降低呼吸道疾病感染和传播的风险。（实习生周雪对本文亦有贡献）

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