5个动作帮你甩掉“过节肥”

春节假期接近尾声，经历多天吃喝模式，加上作息不规律、运动量减少，不少人会面临“每逢佳节胖三斤”的烦恼。

应急总医院康复医学科治疗师李倩颖在接受人民网记者采访时表示，春节期间，大家摄入的高能量、高油脂、高糖食物会比平常要多，容易增加肥胖、血糖升高、血脂波动等风险。饮食应选择清淡食物配粗粮，每餐七分饱即可，切忌暴饮暴食。同时，适度运动也有助于甩掉“过节肥”。李倩颖为大家带来5个简单有效的训练动作。

肩部环绕

身体直立，双腿自然分开，上肢外展90度，上臂向前后各环绕4次为一组，做3至5组。

交替抱膝

身体直立，双腿自然分开，上肢抱膝，左右交替，10个为一组，做3至5组。

深蹲

身体直立，双腿打开略宽于肩，双足趾抓地，足弓收紧；双手置于胸前，下蹲吸气，挺胸抬头，小腿与躯干平行；站起吐气；8至10个为一组，做3至5组。

交替抬膝

身体直立，上肢屈曲90度，放于身体两侧，交替抬腿，用膝盖碰手心，8至10个为一组，做3至5组。

站姿提踵

身体直立，核心收紧，双手自然下垂，双脚分开，后脚微微抬起，放下，均匀呼吸，8至10个为一组，做3至5组。（视频制作：实习生李文睿）