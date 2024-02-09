春节长假户外游，专家提示这些出行注意事项

春节长假来临，各地旅游局频频出招，在狂飙的流量中为家乡代言。在这场旅游盛宴中，南来北往的游客尽情感受着不同的自然环境和文化氛围。冬季外出游玩，需要注意哪些事项？湖南省人民医院骨科五病区主任贺学军表示，防寒是第一位的，北方干冷、南方湿冷，都需要做好保暖工作。

贺学军推荐洋葱穿衣法，内层可选择材质柔软、透气且排汗功能良好的纯棉衣物，中层适量的保暖衣物，外层防水防风，户外需穿厚羽绒服、羽绒裤等御寒衣物。对于患有关节炎、颈椎病、腰椎病等退行性疾病的患者来说，可佩戴护膝、围巾、腰围等防寒保暖。

“雨雪冰冻天气，道路结冰、湿滑，容易摔伤。”贺学军建议，在易滑到的路上走，可尝试企鹅走路法，身体略前倾，控制身体平衡，重心在脚，走路呈八字，小步慢行；老年人外出时，可穿带齿轮的防滑鞋、携带防滑手杖且最好有家人朋友陪同，方便及时提供必要的帮助。

结合往年春节期间门诊情况，贺学军提示，在参加滑冰、滑雪、登山、徒步、探险等特殊活动时，要谨防意外骨折。“万一不慎摔倒，不要着急起身，避免二次受伤。”

如何初步判断是否有骨折？贺学军介绍，骨折有三个特点，外观畸形、肢体反常活动、患处出现骨擦音或骨擦感，除此之外，扭伤的可能性更大。

贺学军说，如不慎骨折，有出血的情况下：一是止血，就地取材，用毛巾、衣服布条等加压止血；二是包扎，用木板、树枝、竹竿等充当临时小夹板，凡是夹板与身体接触的地方用衣物、毛巾等垫好，避免进一步压迫、摩擦损伤；三是固定，用一般的布条、绳子将夹板固定住；四是及时就医，切记不要自行用水冲洗，自行复位、上药，避免二次损伤。

“如不慎扭伤，休息是有效的恢复方法，扭伤后前48小时冷敷，48小时后等水肿消除再行热敷促进血液循环，寻求专业医务人员帮助，在扭伤处缠上绷带，以消肿制动，再将患肢抬高30-45度，促进血液回流。”贺学军说。（实习生周雪对本文亦有贡献）

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