过年住酒店，成年人的自由还是烦恼？

中新网北京2月12日电（记者 袁秀月）过年回老家你会选择住酒店吗？春节将近，这个话题在网上引起热议。区别于主流的过年方式，过年住酒店背后有着各种各样的现实原因，有的是因为和家人的生活习惯和节奏不同，有的是为了省事，有的则是没地方住，只能住在酒店……

过年住酒店，是成年人的自由还是烦恼？

距离产生美

假期想静一静

临近春节时，在北京工作的李霖就已开始在网上物色老家的宾馆。往年过年，李霖都是带着孩子在老公家里过年。虽然李霖和婆家人在习俗上没有隔阂，但因为长期工作生活在外地，并没有太多的共同语言，生活习惯也不同。

“年轻一代跟老年人的生活习惯和观念很多不一样，回家里住短期2-3天没什么，时间一长，容易起摩擦，距离产生美。”李霖说，而且现在年轻人消费观念有所变化，日常该吃吃、该喝喝，跟过年区别也不大，回家肯定还是以自己舒服为主。她表示，忙了一年了，她想趁着假期静一静休息休息，不想成为家里人情绪和家长里短的接收者。

“春节期间有时候还要加班，但回家还得干各种杂活，收拾卫生什么的，也容易被打扰，趁着过年住到酒店里，也不影响工作。”她说。

今年过年，李霖一家人打算在北京过除夕，初二再回老家，就当是度假了。

可以注意到，今年旅行过年也正成为新趋势。据统计，截至1月30日，去哪儿平台上春节假期热门城市酒店预订量同比2023年增长3.2倍，大年初二为入住高峰，近七成的游客从大年初二开始度假。

华住集团数据显示，截至1月29日，2024年春节假期的酒店预订率是去年春节假期期间预订率的近3倍，北京、上海、广州、深圳、泉州、哈尔滨、厦门、洛阳、柳州等城市在春节假期期间的预订率都迎来大涨。除一二线出游热门目的地一如既往地火爆，不少三四线城市也在春节假期迎来酒店预订高峰。

过年别为难自己

酒店挺自由

除了生活习惯不同、旅行过年外，还有很多人住酒店是为了省事。

有网友表示，她在家里的床是单人床，之前回家还能挤挤，这次带了孩子，单人床挤不下，所以定了酒店，她不想回去住几天还要妈妈受累收拾房间，一家人住酒店，自己舒服也不给老人添麻烦。

有网友说，一家人在外地，家里的房子很久没住了，假期就几天，不想再花费时间收拾房子，假期是放松充电的，别为难自己。

也有人住酒店是出于无奈。腊月二十八，来自安徽的陈敏已经跟家人在老家县城酒店住了十多天，在酒店过年成了他们家近些年的常态。

陈敏工作在外地，因为常年不住，老家城里的房子早已卖掉。因为生活习惯不同，她不喜欢住在婆家过年，但娘家又没有她的房间，因此只能选择住在酒店。

她表示，自己的家庭氛围不是太好，对她来说，过年没有什么特别的，就是放假休息一下，做点自己喜欢的事情，回老家见一见老朋友，和家里人吃个团圆饭。但孩子很喜欢老家的生活，每年都很期待回老家过年。因此，每年过年，她都早早地带着孩子回来过年。

在她看来，其实住在酒店过年没有什么影响，反而很自由。

“如果住婆家，没有归属感，独生子女还可以选择住娘家，但有些人的娘家也回不去，那就只能考虑酒店这种方式了。”在李霖看来，这可能是一部分已婚人士的烦恼。

此外，在一些地方还有一些习俗，比如离婚的女性不能回娘家过除夕。在老家镇上开宾馆的陈立说，每年过年期间，他的宾馆都有离婚妇女来住店，在他看来，随着时代的发展，这早已成为一种该淘汰的陋俗。

春节是与家最密切相关的节日，在哪里过年不仅关乎一个地点，还反映了人们对于家庭和亲情的渴求，但随着时代的变迁和人们求学、工作、婚姻状态的变化，在哪里过年开始成为一个重要的家庭议题和社会话题。

对于这个问题，每个人有不同的解法，但没有对错，如有网友所说，不管住哪，舒服就好。

今年，你在哪里过年？（应受访者要求，文中人名为化名）