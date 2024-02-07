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“平安健康过大年”系列策划

平安过春节 “6招”防范儿童意外伤害

2024年02月07日07:47 来源：人民网

编者按春节临近，交通事故、一氧化碳中毒、烧伤烫伤等各类安全事故易发。为了让孩子度过一个健康、愉快、安全的春节，家长和孩子要提高安全防范意识，注意预防伤害事故发生。同时，作为监护人，家长应从以下几个方面加强防范，平时也应多叮嘱孩子注意安全。

来源：国家卫健委新闻发布会、国家疾控局

文案/设计：孙红丽

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(责编：孙红丽、吕骞)




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