健康“医”点通
远离节后综合征 调整节奏再出发
陈子源
2024年02月18日09:21 来源：人民网
假期结束后，不少人都会感到焦虑，甚至出现节后综合征影响工作。清华大学第一附属医院全科医学科主任医师姜岳在接受采访时表示，节后综合征通俗来说是指人们由假期的放松状态突然进入工作的紧张状态时，作息时间和规律被打乱，进而产生的一系列问题。那么，该如何调节节后综合征？姜岳根据不同症状，给出了以下建议。
(责编：王震、高雷)
陈子源
假期结束后，不少人都会感到焦虑，甚至出现节后综合征影响工作。清华大学第一附属医院全科医学科主任医师姜岳在接受采访时表示，节后综合征通俗来说是指人们由假期的放松状态突然进入工作的紧张状态时，作息时间和规律被打乱，进而产生的一系列问题。那么，该如何调节节后综合征？姜岳根据不同症状，给出了以下建议。
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