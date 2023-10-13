儿童肺炎支原体肺炎如何预防和护理？专家解答

近日，全国多地医院出现较多的肺炎支原体感染患者，多以儿童为主。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）呼吸一病区主任徐庆荣在接受人民网记者采访时表示，今年肺炎支原体感染发生期提前，并呈现低龄化的特点。

徐庆荣介绍，肺炎支原体是一种不同于病毒、细菌的微生物，易在人群密集、密闭、通风不良的环境通过飞沫或直接接触传播，尤其在学龄前及学龄期儿童群体中具有一定的传播性。

“儿童肺炎支原体肺炎起病可急可缓。”徐庆荣表示，肺炎支原体感染后主要症状为咳嗽、喘息、呼吸加快、持续发热等。值得注意的是，该病咳嗽一般比较剧烈，会出现阵发性、刺激性咳嗽，干咳少痰，部分甚至影响进食和睡眠。如孩子出现高热数天伴咳嗽剧烈症状，家长一定要警惕肺炎支原体肺炎，应尽快带孩子到医院就诊，及时治疗。

儿童肺炎支原体肺炎是否会引发“白肺”？徐庆荣解释，这类肺炎可能会带来黏液栓堵住支气管，进而引发肺的含气量减少，造成影像学上的大片肺实变或肺不张。这些病变通过抗感染、抗炎、拍背排痰、药物祛痰、支气管镜治疗等手段，可以治愈。部分患儿可能出现机化性肺炎、肺坏死、气道闭塞等。

对于已确诊肺炎支原体肺炎的患儿护理，徐庆荣建议，轻症患儿门诊就诊后，要严格遵照医嘱服药。患儿居家时要保持室内空气新鲜，每天2至3次开窗通风，并保持室内合适的温湿度。若患儿痰多，家长可以采取拍背方式帮助其排痰，防止继发肺部感染。患儿分泌物堵塞鼻腔时，可以使用细棉棒、洗鼻器等，将鼻痂一点一点取出，要控制好力度，避免用力过猛对儿童鼻腔造成伤害。同时，注意保证充分休息和能量摄入。饮食以清淡为主，不要让患儿吃辣或太油腻的食物。多喝水，多吃富含维生素C的新鲜水果，促进机体的新陈代谢。

“预防肺炎支原体感染，最重要的是养成良好的个人卫生习惯。”徐庆荣说，日常生活中，要勤洗手，房间多通风，少去人员密集、封闭的场所，必须要去时可以戴口罩。对学龄儿童来说，若感染呼吸道疾病不要带病上学，应注意休息、保持充足睡眠，平时增强体质也非常重要。