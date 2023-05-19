龚畅：让“多模态影像技术”惠及更多女性患者

“乳腺癌诊疗要充分体现以患者需求为中心，通过技术创新惠及更多女性患者。”近日，中山大学孙逸仙纪念医院乳腺外科主任医师、乳腺诊断专科主任龚畅做客人民健康“推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生”系列节目，就乳腺癌预防、创新诊疗技术等话题进行了交流分享。

预防乳腺癌定期筛查科学自检是关键

乳腺癌是女性常见的恶性肿瘤之一，近年来，在我国发病率较高，并呈现年轻化趋势。龚畅认为：“乳腺癌呈现年轻化的趋势是由内外因共同作用的结果。如，乳腺癌易感基因BRCA的突变让乳腺癌发生年龄更早，另外，日常摄入的激素类食物、药物也会增加更早罹患乳腺癌的风险。此外，肥胖、晚生育、不生育或生育少的女性发生乳腺癌的风险也会更高。”

定期筛查和乳腺自检是预防乳腺癌侵袭的重要手段。龚畅介绍说，对于已经有明确致病基因携带的患者，可以在专业医生指导下通过药物或手术进行预防，也称一级预防。比如针对BRCA2的基因突变的病人容易罹患激素依赖性的乳腺癌，可以用一些药物做预防；BRCA1的病人可以在医生指导下进行预防性的乳腺和卵巢切除等。在临床实践中，较为常见的是通过超声联合体检方法定期进行乳腺癌筛查，属于二级预防。“在筛查中所发现的乳腺癌患者，如果是零期癌或一期癌，只需要一个简单的手术就可实现治愈。另外，女性可以在月经中期，安排双侧乳房的自检。”龚畅建议。

“多模态影像技术”助力乳腺癌精准诊疗

“乳房有肿块是乳腺癌的典型症状之一，但还有不可触及的乳腺癌病变。”龚畅介绍，不可触及的乳腺癌病变指的是专科医生在为患者进行检查时，没有发现任何乳腺异常，但患者在做其他影像学检查时，发现一些乳腺实性结节或微钙化病灶。

“大概会有20%-30%不可触及的乳房病变是恶性病变，临床上称为不可触及的乳腺癌病变。这些病变可能是零期癌或一期癌的早期肿瘤，也有可能病变的范围已经非常大，比如病变沿着整个乳腺导管弥漫在整个乳房，但是它可能没有明显的一个凸出的肿块，或者整个的钙化是弥散在整个乳腺。”龚畅说，“目前，这类病变只有通过影像学的检查才能发现，常见的影像技术包括超声、X线和核磁共振成像（MRI）等，它们可以同时检测多个不可触及乳腺癌的病灶，而这些技术的联合在医学上称为 ‘多模态影像技术’。”

作为广东省广州市重大技术建设项目《多模态影像技术引导下不可触及乳腺病变精准诊疗》的主要参与人员，龚畅对于多模态影像技术在推进乳腺癌精准诊疗方面的积极作用深有感触。她举例道，越来越多的首诊乳腺癌患者可能会接受术前全身系统性治疗，将一个非常大的肿瘤缩小到无法体察。但是在缩小的过程中，有一部分肿瘤的退缩不是一个向心性的，而是筛状的或者是网状的，就有可能从一个大肿瘤变成非常多的不可触及的乳腺癌残留病灶。一些传统的方法很难达到完整、快速以及精准地诊断残留病灶的位置和范围，而多模态影像技术能够让这些不可触及的病灶在影像模式下显影，实现精准的术前、术中定位，也便于术后病理的取材以及对瘤腔的监控。除此之外，多模态影像技术还可以有效避免临床上对于不可触及乳腺癌的漏切、误切，使乳腺癌的保乳手术再切率进一步下降，增加保乳手术的成功率，对于医疗技术的提升和医疗资源的节省都有重大意义。

多措并举促进加快科研成果落地转化

多模态影像技术是肿瘤诊疗技术创新发展的缩影，在挽救患者生命的同时也带来了更好的就医服务体验。

在谈到乳腺癌临床诊疗未来发展时，龚畅认为，加快乳腺癌诊疗科研成果转化是提升患者生存率和医疗服务质量的关键，并建议从以下三个方面入手：首先，要尽早研发能够早期预测乳腺癌复发风险且更加准确的新型诊断试剂，例如探究预测乳腺癌复发和转移的新型基因分子，基于这些基因分子可研发适合中国人群的更加早期的预测复发转移风险的模型和检测试剂盒，为乳腺癌的治疗提供更为精准的科学依据；其次，大力推广AI人工智能在医学领域的应用，助力实现有效筛查和精准诊疗，并提升医护工作效率，为患者提供更高质量的医疗服务；最后，鼓励专注乳腺癌治疗药物的科研创新。

近几年，乳腺癌的药物创新百花齐放，值得一提的是，国产乳腺癌治疗药物在推动乳腺癌诊疗发展中发挥了重要的作用。“以国产曲妥珠单抗为代表的国产药物，不仅在减轻治疗副作用，也为乳腺癌的临床治疗理念和用药更新提供了新思路。”龚畅说，期待未来能有更多突破疗效、为患者带来更多获益的药物涌现，并兼顾临床治疗便捷，真正以患者需求为核心，让他们在治疗的同时获得高质量的生存，积极抗癌。