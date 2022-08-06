广州促乳腺癌筛查全覆盖 院士团队：筛查人群应提前至35岁

中新网广州8月5日电 为了规范乳腺肿瘤筛查以及提高早筛、早诊、早治的比例，首届“逸仙乳腺肿瘤影像诊断同质化培训班”5日在广州正式开班。

培训班以中国科学院院士、中山大学孙逸仙纪念医院院长宋尔卫团队为龙头，首批纳入广州18家医疗机构，从筛查、手术、全身治疗、康复等方面推动肿瘤防治示范体系建设，提升乳腺癌的早期诊断率、生存率以及生存质量。

根据世界卫生组织最新的数据，乳腺癌已取代肺癌成为全球第一大肿瘤，中国每年大约新增乳腺癌患者42万人，而且近年来年发病率每年递增3%到4%。

值得注意的是，欧美国家早期乳腺癌诊断率达到80%，通过筛查诊断乳腺癌的比例达20%。我国目前通过筛查诊断为乳腺癌的比例低。

让专家们更担忧的是，我国乳腺癌发病年龄更年轻，年轻乳腺癌比例更高。中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤中心副主任医师杨雅平说：“我国乳腺癌高发年龄为45岁至59岁，发病年龄较欧美国家提前10年，中位年龄48岁。”宋尔卫团队认为，乳腺癌筛查人群应提前至35岁。

临床数据表明，早期乳腺癌患者在术后10年，无复发生存率可高达80%以上，由此可见，早期乳腺癌预后效果显著。而根据中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤中心数据统计，0—2期(早期)乳腺癌比例为68%，远低于美国的85%。这反映了国内乳腺癌在筛查上及早期诊断与国际同行相比还存在一定的差距。欧美国家早期乳腺癌诊断率达到80%，通过筛查诊断乳腺癌的比例达20%。相比而言，我国目前通过筛查诊断为乳腺癌比例不足5%。由此可见，规范我国乳腺肿瘤筛查是落实乳腺癌早诊早治的重要手段。

中山大学孙逸仙纪念医院乳腺外科副主任吴畏表示，目前，我国“两癌”筛查取得了重大成效，但相比“宫颈癌”，乳腺癌全民防治意识仍欠缺，筛查以机会性筛查为主，缺乏广泛的个性化筛查手段。

杨雅平称，目前我国乳腺癌筛查主要以体检+超声为主，结合乳腺X线检查的比例较低，而乳腺X线检查往往能提高早期乳腺癌的检出率。

为解决以上问题，广州市卫健委推动广州市区域肿瘤防治示范体系的建设，此次培训班是防治示范体系建设的重要一部分，旨在增强各级医疗机构的肿瘤防治能力。

本次培训班邀请了外科、超声、钼靶、MR等多学科专家齐聚一堂，共同围绕乳腺癌筛查、乳腺癌影像诊断技术等内容进行分享与交流。

“整个体系有两个创新的地方，一是我们自主建立的乳腺癌筛查的风险评估系统模型，通过这个评估体系，能精准地指导乳腺筛查的方式和频率。二是我们希望通过培训班的学习和培训下沉防治资源，达到乳腺影像诊断高水平同质化的效果。”吴畏称。

乳腺肿瘤影像诊断水平差异也是制约基层筛查点开展乳腺肿瘤筛查的重要原因。为消除差异，宋尔卫团队采用集中培训、图库考核、基层实操、上下联动、长期评估的方式，从而缩小基层医生与大型三甲医院医生的影像诊断差距，达到同质化的目的。

此外，宋尔卫团队建议，组建一支可配备移动超声、钼靶以及有经验的乳腺影像医师和外科医师的移动筛查小分队，在基层医疗机构现场实地进行带教，为民众树立正确的乳腺健康意识和防控理念。