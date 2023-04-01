乳腺癌诊疗 应注重提高保乳率

今年的4月15日—21日是第28届全国肿瘤防治宣传周。

在常见的恶性肿瘤中，乳腺癌严重威胁女性健康。世界卫生组织国际癌症研究机构发布的2020年全球最新癌症负担数据显示，乳腺癌成为全球发病率第一的癌症，2020年我国女性乳腺癌新发病例数高达42万例，死亡12万例。我国乳腺癌患者发病高峰在45—55岁，早于西方国家。

谈起乳腺癌治疗，传统观念是做全乳房切除手术。“但实际上，同全乳房切除手术相比，保乳手术创伤小、对患者心理和生活影响更小。如果病人适合保乳手术，建议把保乳手术作为优选的手术治疗方案。”中国工程院院士徐兵河说。

然而，目前我国乳腺癌患者保乳率不足20%，而欧美国家这一比例高达60%—80%。

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会主任委员吴炅认为，目前，我国提高乳腺癌患者保乳率的时机已经成熟。“一方面，随着患者对生活质量要求的提高，选择保乳手术的患者比例上升。另一方面，开展保乳手术所需的多学科保障水平也已提升，多学科合作是安全有效实施保乳手术的重要保证。”他说。

在临床上，医生要强调保乳手术的适应症或禁忌症。徐兵河表示：“相对来说，病灶比较局限、肿瘤不是很大（或肿瘤大小与乳房大小的比例合适），以及病人能较好地接受后期必要的辅助治疗，就比较适合保乳手术。要注意的是，保乳手术不能残留肿瘤。”

“也有些乳腺癌患者不能保乳，如炎性乳腺癌患者，或病灶广泛存在且分散分布的患者，以及术后表面切缘反复呈阳性的患者。”吴炅表示，乳腺癌患者是否保乳，一定要在医患共同分析讨论病情后作出合理决策。

除了提高乳腺癌患者的保乳率，在近日启动的“赋能专科建设共创健康中国——乳腺癌科学化管理促进项目”上，多位乳腺癌专家指出，要重视新辅助治疗在乳腺癌系统性治疗中的作用。最新数据显示，我国乳腺癌治疗中开展新辅助治疗的比例仅为17%，低于欧美国家的40%—80%。吴炅在接受采访时呼吁，要让更多乳腺癌患者有机会接触到新辅助治疗，或进入一些新辅助治疗相关的临床研究，使更多患者享有临床获益。

徐兵河补充道，目前国内晚期乳腺癌治疗方案多，通过规范化治疗让晚期乳腺癌患者用上更好的药物，提高晚期乳腺癌治疗的规范性、可及性，以及患者生存质量，是治疗晚期乳腺癌最重要的目标。