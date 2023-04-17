全国肿瘤防治宣传周：乳腺癌可防可治 早期筛查很重要

2023年4月15至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。今年宣传周主题是“癌症防治 全面行动——全人群 全周期 全社会”。世卫组织国际癌症研究机构最新发布的数据显示，乳腺癌已经取代肺癌，成为全球第一大癌症。在我国，每年新发乳腺癌病例约为42万例，发病高峰在45至55岁。

“乳腺癌常被称为‘粉红杀手’，其发病率位居女性恶性肿瘤的首位。”上海市第一人民医院肿瘤中心主任王红霞在接受人民网记者采访时介绍，乳腺癌是发生在乳腺上皮组织的恶性肿瘤。其典型症状及体征表现为，乳房区域无痛性肿块、乳头溢液、皮肤改变、乳头乳晕改变、腋窝淋巴结肿大等。目前乳腺癌病因尚不完全明确，但通过控制高危因素可降低乳腺癌发病风险。

王红霞表示，乳腺是多种内分泌激素的靶器官，其中雌激素与乳腺癌的发病有直接关系。月经初潮早于12岁、绝经晚于55岁、长期服用外源性雌激素、不孕及初次生育年龄晚于30岁等，都可能增加或延长体内雌激素的暴露，属于乳腺癌高危因素。此外，遗传因素也是乳腺癌发病的高危因素。如一级亲属中有乳腺癌病史，其发病风险是普通人群的2至3倍。一些基因突变也会增加乳腺癌的患病风险。

“另外，生活方式与乳腺癌的发病也有一定关联，如营养过剩、肥胖、高脂饮食、过度饮酒等，均会增加乳腺癌的发病率。乳腺增生是一种良性疾病，恶变的可能性很小，不需要过度恐慌，但不典型增生等乳腺高危病变会有恶变为乳腺癌的可能。”王红霞说。

“乳腺癌是可防可治的，早期筛查很重要。”上海市第一人民医院肿瘤中心主任医师陈健华介绍，乳腺癌筛查是早期发现乳腺癌的有效措施。通过及时诊断和规范治疗，可显著提高乳腺癌治愈率，提高生存质量。建议35至64岁女性至少每2至3年进行一次乳腺癌筛查。高风险人群可适当增加筛查频率。乳腺癌筛查项目包括乳腺体检、乳腺彩色超声检查，如果初筛结果异常后续可能还需要接受乳腺X线检查、乳腺活检及组织病理检查等。

“同时，女性应充分了解自己的身体，定期进行乳腺自我检查。乳腺自我检查可在一定程度上早期发现乳腺问题。乳腺自我检查方法为，在镜子前站立，双手下垂，观察乳房大小、形态、轮廓、皮肤、颜色等有无异样。一手抬起，一手并拢除拇指外其余4指，由内向外以画圈的方式滑动触摸乳房，检查有无肿块、硬结。按压检查乳房外侧至腋窝，检查有无肿块。压迫乳晕，看是否有液体排出。如果有发红的液体溢出，需要高度警惕。建议绝经前女性，每月月经来潮后第7至14天进行一次乳腺自我检查，绝经女性则可随时自检。触摸过程中发现异常应及时就医。”陈健华强调，对于普通人群来讲，乳腺自我检查只是一种辅助手段，专业的乳腺癌筛查才是必不可少的。

对于如何能减少乳腺癌的发病率，陈健华建议，要养成良好的生活方式和作息习惯，保证营养均衡，少荤清淡，增加粗粮及高纤维素的摄入，少食高油、高脂、高糖食物，粗细粮搭配，维持好菌群平衡，提高机体免疫力，管理好体重，适当运动，保持良好的心态。同时，积极治疗不典型增生等乳腺高危病变。 （视频制作：实习生杨依莎）