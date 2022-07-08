拜耳推出Calantic数字化解决方案 影像诊断业务拓展人工智能市场

近日，拜耳正式宣布推出Calantic数字化解决方案。这种全新数字化平台搭载多款人工智能（AI）医学影像的数字化应用程序，将有效赋能放射科医生及团队在疾病分诊、病灶检出、量化分析和诊断效率等多个方面的提升和发展。通过提供Calantic数字化解决方案，拜耳将扩大其包括对比剂、医疗设备、软件和服务在内的全方位产品组合。Calantic数字化解决方案有望对医疗工作者在患者从诊断到治疗全周期管理中提供支持。

Calantic数字化解决方案是一套支持数字化影像诊断的人工智能应用程序，旨在协助放射科医生及团队在患者治疗过程中的关键步骤提供支持。Calantic为AI厂商提供中立、基于云的综合解决方案平台，并会逐步增加其应用程序的数量，旨在支持疾病分诊、病灶检出、量化分析和诊断效率的转型提升。同时，自动化执行常规阅片任务和量化分析将有效改善放射科室的工作流程，并大大节省放射科医生及团队时间。该解决方案平台的设计基于身体部位和放射诊断流程排列，先期推出的AI应用专注于胸部和神经系统疾病，例如肺结节检测，以及潜在脑出血和大血管闭塞的分诊。Calantic平台将逐步增加更多针对疾病的应用程序包。此外，拜耳提供对Calantic数字化解决方案及AI应用程序的安装、配置和培训等服务支持。Calantic数字化解决方案首发市场将包括美国和一些欧洲国家，在获得各国监管部门批准后还将覆盖更多地区。

拜耳医药影像诊断业务部中国区总经理胡文菁表示，拜耳在全球推出calantic意义非凡，标志着拜耳影像诊断领域的持续推进创新，不断探索影像诊断解决方案。