呼吸道合胞病毒是什么？与流感和新冠如何区分？来看儿科专家的解答

新华社北京5月17日电（记者侠克）近日，不少家长反映孩子感染呼吸道合胞病毒，出现发热、咳嗽等症状，部分医疗机构儿科发热门诊就诊人数增多。呼吸道合胞病毒究竟是什么？与流感和新冠如何区分？家长应该如何科学应对？记者采访了北京儿童医院和首都儿科研究所的专家。

北京儿童医院呼吸一科主任医师秦强介绍，呼吸道合胞病毒是一种RNA病毒，通过飞沫和密切接触传播，感染后多出现上呼吸道症状，表现为鼻塞、流涕、咳嗽、咳痰等，并伴有发热；可发生在各个年龄段，以2岁以下的婴幼儿为主，也有部分年龄较大的儿童感染。

专家介绍，呼吸道合胞病毒感染为自限性疾病，症状大多会在1至2周内消失，少部分患儿可能会出现肺炎等下呼吸道感染，多见于2岁以下的婴幼儿，表现为喘息、痰多等症状。另外，部分患有基础疾病的患儿中，如先天性心脏病、早产儿、免疫缺陷等，可出现重症病例，因此要密切观察病情变化。

同样都有发热，如何区分流感、新冠和合胞病毒？首都儿科研究所感染管理处副主任医师于磊说，从目前接诊情况来看，发热患儿中呼吸道合胞病毒感染占一半左右。如果家庭当中没有新冠病毒感染者，从目前的流行趋势来看，孩子突然出现发热、咳嗽等症状，呼吸道合胞病毒感染的可能性更大。

秦强介绍，流感病毒感染症状相对较重，以高热为主，往往出现全身症状，如浑身酸痛、恶心呕吐、精神不振等，而合胞病毒感染的典型特征之一就是咳嗽、喘息等，而且会在病程中后期出现咳痰、痰多等症状。

近期，前来发热门诊就诊的呼吸道感染患儿数量有所增多，许多家长较为担心。专家表示，呼吸道合胞病毒感染目前还没有特效药，因此，进行特定检测的意义不大，一般只需要使用中成药等常规抗病毒药物以及止咳化痰类的药物，加强呼吸道管理等对症治疗即可好转。

于磊表示，免疫系统功能正常的儿童感染呼吸道合胞病毒后绝大多数可以完全康复，不会留下后遗症，但患有先天性心脏病、免疫缺陷等基础病的患儿可能会引起其他并发症。

“患儿服药后，若症状有所好转，可以继续用药观察。如果烧了两三天不见好，可以来医院进行查血，看是否合并其他细菌感染，如果有，则需要使用抗生素治疗。”于磊说，如果患儿持续高热，咳嗽、喘息加重，呼吸时鼻翼扇动，胸部上窝、锁骨上窝出现凹陷，精神状态萎靡，或出现喉炎、喉梗阻等情况，需要家长尽快带孩子前往医疗机构就诊。

“其实我国每年都会在冬春季出现呼吸道合胞病毒感染的局部流行，由于去年冬季和今年春季新冠病毒感染和流感多发，人们对呼吸道感染的预防意识提高，导致合胞病毒感染相对有所延后。”秦强说，“往年通过勤洗手、佩戴口罩、消毒等措施，切断了合胞病毒的传播途径，感受也不明显。近期随着人群聚集、流动频繁，患病数量有所增多。”

于磊表示，感染呼吸道合胞病毒不会产生永久性免疫，不能保护儿童免于再次感染。“这也是为什么每年都会发生流行的原因。”

秦强说：“预防呼吸道合胞病毒感染，首先要养成良好的卫生习惯，要勤洗手、常通风，在人群密集场所要佩戴口罩，注意咳嗽礼仪。饮食要注意营养均衡，保障充足的睡眠，提高机体免疫力。低龄婴幼儿提倡母乳喂养，避免前往人员密集场所。”

于磊提醒，如果大人出现发热、咳嗽等症状，要尽量减少与孩子的接触。二胎家庭要特别注意，许多大龄儿童感染呼吸道合胞病毒后没有明显症状，是潜在的病毒携带者，因此在托幼机构出现呼吸道合胞病毒流行后，也要尽量减少与弟弟妹妹之间的亲密接触。