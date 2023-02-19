开学了，流感、诺如病毒等疾病应该如何预防？

冬春季是许多呼吸道和消化道传染病的高发季节。开学后，孩子们又开始了集体生活，孩子、家长、老师应该如何预防流感、诺如病毒等疾病，记者采访了北京市相关部门和专家。

北京市疾控中心传染病地方病控制所副主任医师刘白薇介绍，诺如病毒具有很强的传染性和快速的传播能力，全人群普遍易感，且感染后免疫保护时间短，是引起急性胃肠炎疫情的最主要病原体，常在学校、幼儿园、医院、养老院等人员密集的场所传播。

人感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在摄入病毒后12至48小时出现症状，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐为主，成人以腹泻为主。

刘白薇表示，诺如病毒急性胃肠炎为自限性疾病，病情轻微，通常持续2至3天，预后良好，但不排除个别老人或者孩子症状严重，持续时间更长。

专家介绍，诺如病毒主要通过粪口途径传播，通常因摄入污染的食物、水，或接触病人排泄物或呕吐物导致感染，因此，对于学生来说，良好的手卫生习惯是预防和控制诺如病毒传播最重要最有效的措施；不吃生的或半生的食物，尤其不要生食贝类等海、水产品。

感染诺如病毒后需要进行居家隔离，隔离时间为急性期至症状完全消失后72小时。家长要提醒孩子，班级内如有同学呕吐时，一定在老师的指导下离开现场，减少感染诺如病毒的可能。如果孩子已被感染，应配合学校和医疗卫生部门，将孩子的便样送到指定地点进行病原学检测，同时让孩子在家休息至症状完全消失后72小时再复课。

北京市疾控中心提示，学校和托幼机构属于人群聚集场所，由流感病毒导致的集中发热疫情风险在开学后也会有所增加，家长要注意天气变化，帮助孩子随气温变化添减衣物，避免着凉；孩子在学校要注意个人卫生，尽量避免接触流感样病例患者；学生、老师若出现症状不带病上课上班。

北京市卫生健康委提示，春季来临，水痘的发病高峰也同期而至，婴幼儿和学龄前、学龄期儿童发病较多。首都儿科研究所感染科副主任医师黄辉表示，水痘是水痘-带状疱疹病毒感染所致，皮损范围广，皮疹比较痒，需保持手卫生及衣物清洁，可外用炉甘石洗剂进行止痒。

黄辉说，按时接种水痘减毒活疫苗，可有效预防感染水痘-带状疱疹病毒。该疫苗的接种程序为18月龄接种第1剂、4岁接种第2剂；如果是13岁以上儿童首次接种时两剂间隔4至8周。特别注意的是，还没有达到初次免疫年龄的低龄儿童，要注意避免接触水痘患者及带状疱疹患者，降低患病风险。

“在家庭护理方面，常有家长说‘不能洗澡不能招风’，这是误区。”黄辉表示，洗澡可减少皮肤污垢及定植细菌，降低皮肤感染的风险，水痘患儿洗澡时可用流动水淋浴，平日需穿着宽松舒适的衣服，不捂汗、勤更换，并根据情况将患儿衣物分别采取洗、晒、烫、煮等消毒方式，减少家庭内成员相互感染。