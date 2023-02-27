医疗机构如何应对流感、诺如等季节性传染病？国家卫健委回应

人民网北京2月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就巩固疫情防控重大成果有关情况举行发布会，并回答记者提问。

当前，正值冬春季节交替，气温多变，个人应该如何做好流感、诺如病毒的防护？国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红在会上介绍，近期，有不少省份出现了像流感和诺如病毒感染这些季节性传染病的聚集性发生。流感和诺如病毒的感染都是季节性的传染病，流感是由流感病毒感染引起的呼吸道传染病，主要是过飞沫和密切接触传播。流感每年都呈季节性的流行，大多属于自限性疾病，但部分患者因会出现肺炎或者其他并发症发展成重症病例，主要是发生在老人、儿童、孕产妇和有一些慢性基础性疾病的人群。

预防流感的措施，主要包括接种疫苗，戴口罩、常洗手，做好通风，以及减少人员的聚集。出现流感样症状之后要注意休息和自我隔离，有重症高危因素的人发病后应当及时就诊。

另外，诺如病毒主要是通过消化道感染引起的急性胃肠炎，主要是通过接触感染的病人以及食用被病毒污染的水、食物等引起传播。诺如病毒在环境当中抵抗力比较强，感染后潜伏期短，病人的排毒时间也比较长，所以容易在人群间造成传播。每年10月到次年3月都是诺如病毒感染高发的时期，重点的防控场所主要是学校、托幼机构以及集中供餐的集体单位。

郭燕红提示，诺如病毒是通过消化道传播，它的预防措施主要是良好的手卫生，同时做好个人饮食卫生。比如不喝生水，以及瓜果蔬菜清洗干净，另外尽可能吃已经做熟的蔬菜，烹饪的食物要做到高温煮熟。

诺如病毒感染发病以轻症为主，最主要的症状就是上吐下泻。这个疾病也是属于自限性疾病，感染以后主要是要注意补充水分，保持电解质平衡，如果有严重的呕吐、腹泻，有脱水的风险也要及时就医。

“针对这些季节性传染病，国家卫生健康委已经要求各级医疗机构进一步强化预检分诊，像发热门诊、肠道门诊都要做到应开尽开，并储备一定数量的治疗药物，接诊的医生遇到有相关症状患者的时候要加强诊断和鉴别诊断，根据病因和症状给予积极治疗，来切实保障好就诊的患者的医疗需求。”郭燕红说。