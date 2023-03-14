甲型流感有何特点？重点人群如何预防？

根据疾控部门流感监测，当前我国流感病毒活动水平有所增强，以甲型流感为主。甲型流感有何特点，要不要使用抗病毒药物？重点人群如何预防？甲流与新冠有可能叠加感染吗？

针对公众关心的甲型流感防治热点问题，国家卫生健康委近日组织权威专家北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强、北京朝阳医院副院长童朝晖、北京儿童医院急诊科主任王荃做出解答。

热点一：甲型流感有何特点，要不要使用抗病毒药物？

王贵强介绍，甲型流感是由甲型流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病，和普通感冒有所区别。一般流感症状比普通感冒更重，可导致持续发热、头疼、肌肉关节酸痛、上吐下泻、周身不适等表现，老年人和儿童容易出现胃肠道表现。流感危害性相对较大，严重的可导致肺炎，对老年人基础病有诱发加重的风险。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强接受新华社记者采访。（新华社记者顾天成 摄）

流感是自限性疾病，但在治疗方面有多种抗病毒药物。不是每个患者都需要使用抗病毒药物，建议在重症风险较高、症状较重的情况下早期使用。早期使用抗病毒药物能缩短病程、减轻症状、降低重症风险。

如何判断自己是否得了甲流？童朝晖表示，流感的发热体温往往较普通感冒更高，可能达到39摄氏度以上。假如发现自己出现了一些上呼吸道症状，建议可以先进行流感抗原筛查，然后再进行药物治疗。流感的病程较长，一般在3至5天，严重的可达5至7天，而普通感冒一般经历1至2天的流涕、咳嗽症状后很快就能好转。

热点二：重点人群如何预防，需要接种疫苗吗？

老年人和儿童是流感流行期间的脆弱人群。童朝晖表示，这两类重点人群做好流感预防要做到以下三点：首先，推荐婴幼儿、儿童和有基础疾病的老年人要在每年流行季节提前接种流感疫苗；其次，建议重点人群在流感流行期间减少外出，坚持戴口罩、勤通风、勤洗手；再者，幼托机构及学校是儿童青少年聚集场所，要特别注意对流感的预防，一旦班级里有小朋友发烧，建议在家充分休养，待完全康复后再上学。

北京儿童医院急诊科主任王荃接受新华社记者采访。（新华社记者顾天成 摄）

儿童出现哪些症状可能是得了甲流，哪些情况需要家长重点关注？王荃介绍，儿童感染流感后绝大多数都是轻症，以呼吸道感染为主要表现。及时服用对症药物，多喝水、多休息，有利于儿童康复。在流感流行期，假如家中儿童发热时间超过三天或出现体温40摄氏度以上超高热，又或是出现呼吸困难、脸色苍白、呕吐腹泻、尿量减少、神志不清等症状，都应第一时间就医。

王荃表示，重点人群在每年流感流行期来临前接种疫苗可以减少罹患流感的概率。对于6月龄以下的婴幼儿，因为无法接种流感疫苗，鼓励同住者和看护者都要积极接种流感疫苗。

热点三：得过甲流后会不会形成免疫期，甲流与新冠有可能叠加感染吗？

王贵强表示，甲流等病毒性传染病感染康复后，短时间内都会形成一定免疫屏障，有一定保护力。

北京朝阳医院副院长童朝晖接受新华社记者采访。（新华社记者顾天成 摄）

有部分公众关心甲流与新冠是否会叠加感染。童朝晖介绍，甲流与新冠两者都属于呼吸道传染病，有叠加感染的可能性，但不必过于担心。只有在免疫功能低下，体内新冠病毒没有完全清除的情况下，才有一定合并感染的可能性。同时，根据已掌握的发热门诊监测数据，当前发热患者中以甲流占据绝对多数，比例较高。

童朝晖说，戴口罩、勤洗手、勤通风、保持社交距离、积极接种疫苗都是对呼吸道传染病行之有效的预防手段。面对呼吸道传染病，预防是最重要的，呼吁大家坚持做好个人防护和健康监测。