华北地区花粉浓度升高 医学专家提示注意区分过敏和流感

新华社北京3月16日电（记者侠克）连日来，华北一些地区花粉浓度持续处于较高水平，同时出现沙尘天气，不少群众反映过敏症状再次来袭。记者近日采访了多位医学专家，他们认为，春季是呼吸道疾病高发季节，近期花粉浓度升高，有花粉过敏或其他过敏史的人群外出应佩戴口罩、护目镜，进入室内要脱去外衣，及时清洗手、眼、鼻等部位，以减少和花粉、粉尘等过敏原的接触；另外，过敏症状易与感冒混淆，应注意区分，以免延误治疗。

北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科及鼻过敏科主任医师王向东介绍，随着气温回暖，华北地区陆续进入春季花粉季，叠加沙尘天气，门诊前来就诊的过敏性鼻炎、结膜炎等病的患者也明显增多，多数伴有打喷嚏、流鼻涕、眼痒、流泪、眼睛充血等症状。

“花粉季期间，每天上午10点到下午5点为花粉浓度较高的时间段，有过敏、哮喘等呼吸道症状的人群应尽量减少外出。”北京同仁医院鼻过敏科主任医师段甦表示，若要外出，应佩戴口罩、护目镜等进行防护，如果在外接触了较多的过敏原，进入室内后要及时脱下外衣，进行手部、眼部和鼻腔的清洗。

近期，华北一些地区出现了不同程度的沙尘天气。对此，北京积水潭医院呼吸与危重症医学科副主任徐钰提示，扬沙天气时，大量的微粒飘浮在空中，随着空气中颗粒物的增加，大量的有害气体、花粉、病毒和细菌也容易吸附在这些颗粒物上。随着人的呼吸，这些带有各种成分的颗粒物沉积于呼吸道黏膜上，容易导致过敏、感染等疾病。“尤其是近期甲流高发，病毒会以气溶胶的形式较长时间存在于空气中，若不注意防护，也容易造成小范围的传播。”

专家表示，要注意区分过敏和流感的症状，以免延误治疗。王向东说，流感有全身症状，会出现发热、头痛、乏力、肌肉酸痛等症状。而花粉过敏一般具有明显的季节性，以局部症状为主，表现为鼻痒、打喷嚏、流清涕、眼痒、流泪等，不会出现发烧等症状，要注意分辨，并在医生的指导下用药。