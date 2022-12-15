国务院联防联控机制：扩大医疗资源和服务供给

本报北京12月14日电（记者张晓华）“当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。”在12月14日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，各级医疗机构要统筹做好疫情防控、新冠患者救治和日常医疗服务，全力解决群众的急难愁盼问题。

近期发热门诊诊疗需求增长迅速，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，要通过扩大医疗资源和服务供给、推动分级诊疗和互联网医疗服务，不断满足人民群众看病就医需求。“截至14日12时，全国二级以上医院开设发热门诊超过1.4万个，基层医疗卫生机构设置发热门诊或者发热诊室超过3.3万个。同时，进一步简化发热门诊就诊流程，提高服务效率，个别地方发热门诊的就诊时间已经从超过4小时缩短到40分钟以内。”

“在推动企业扩能扩产的同时，要引导合理有序精准投放，努力缓解买药难的问题。”针对近期新冠肺炎治疗药品需求激增，部分地方、药品出现紧缺的情况，工业和信息化部消费品工业司副司长周健表示，“药品的精准投放是解决资源错配、避免药物浪费的关键。要优先保障医疗机构、养老院等重点场所药品供应，同时组织大型网上药店开发患者线上购药平台，经实名认证、上传抗原检测证明等方式，及时向患者配送药品。”

“所有治疗感冒、流感，尤其是风热证、外寒内热（寒包火）类型的感冒中成药，治疗奥密克戎变异株都有非常好的疗效。”北京中医医院院长刘清泉表示，奥密克戎变异株的核心病理变化和感冒、流感是一致的，在中医学“异病同治”理论指导下，可选择的药物很多，国家食品药品监督管理总局批准治疗感冒的中成药都可以治疗奥密克戎变异株感染。

“从中医来看，小孩和成人的核心病机是一样的。选择小儿感冒药时，可以选择治疗风热感冒类的药物。”刘清泉提醒，“对于治疗成年人感冒的药物，如果没有说明小儿服用剂量的，建议不要选择；同时药物发挥作用需要时间，不建议重叠使用不同药物。患儿服用中药比较困难时，可以采用少量多次的方式以减少药物反应，对于3岁以下的患儿可以使用中医推拿等非药物治疗方式加以辅助。”

“取消公布无症状感染者后，对于已经发现的，基层医疗机构要继续提供相应服务。”中国疾控中心应急中心主任李群表示，“各级各类医疗机构要做好就诊病例的监测和报告。开展多种形式的监测，比如以流感哨点医院检测系统开展相应监测，加强对养老机构、学校、医疗卫生机构等重点机构的监测，及时掌握疫情的规模、强度、范围和病毒变异情况，为制定疫情防控策略和措施提供科学依据。”