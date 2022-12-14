治疗新冠的西药和中成药能一起吃吗？中医专家详解

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，大家很关心，治疗新冠病毒感染，常用的西药和中成药能一起吗？几种中成药一起吃，效果会不会更好？

“目前从总体来讲，中药和西药联合使用，对于迅速解除疾病症状，让患者能够舒服起来，是具有非常好的效果的。”北京中医医院院长刘清泉表示，目前针对新冠感染的人群中，从研究和临床观察来看，治疗新冠、感冒的中成药，和西药如解热镇痛的药物是完全可以联合使用的。只是为了安全起见，从中医的角度来讲，中药和西药在吃的时候，应该间隔半个小时，这样安全性会更大一些。

刘清泉介绍，中药和西药，尤其中药治疗感冒和西药解热镇痛药之间是起到互补的作用，能够比较快、比较持久地解决新冠病毒感染者的发热、骨节酸痛、乏力、咽喉疼痛和咳嗽等症状。

近几十年来，我国先后有中药加上西药制成的中成药，是治疗感冒的很好的药物，这实际上是两种药合到一块儿吃的，没有发现中药治疗感冒的药物和解热镇痛药之间不良反应的文献报道。

但是，刘清泉也建议，不要把几种药物联合使用，包括中药和西药，不要想着吃完药以后，几分钟、十几分钟、一小时就把症状解除了，没有那么快。

“这种联合使用的结果，会出现药物剂量的重叠，存在一定的风险，疗效也不会提高。”刘清泉说，如果拿的“中成药”成分中有加西药解热镇痛的药物，在和西药的联合使用时要关注了，不然药物叠加以后会出现副反应。