警惕感冒和新冠病毒“合并感染” 老年人这样预防

冬季是呼吸道感染性疾病的高发季节，感冒和新冠病毒感染都是由病毒感染引起的呼吸道疾病。武汉大学人民医院（湖北省人民医院）呼吸与危重症医学科副主任医师邹进晶提醒大家，警惕感冒和新冠病毒合并感染。

邹进晶介绍，感冒多由呼吸道的多种病毒所引起，包括鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等。其主要表现为鼻塞、流涕、咽痛等上呼吸道症状，发热等全身症状并不常见，又称为普通感冒。而新型冠状病毒感染除了有上述普通感冒的症状外，绝大部分患者会有发热、肌肉酸痛等全身症状。如果在新冠病毒流行背景下出现发热、肌肉酸痛同时伴有上呼吸道症状，就需要考虑新冠病毒感染，可以进行新冠抗原的检测，或者进行核酸检测，明确是否感染。如果出现持续发热超过5天，伴有咳嗽加重，喘气等症状，需要到医院就诊明确是否存在肺炎。

“导致普通感冒的病毒，可以与新冠病毒合并感染。”邹进晶说，感冒的患者可能会合并感染新冠病毒，同样如不慎感染新冠病毒，也会增加患感冒的几率。

如何预防感冒和新冠病毒合并感染？邹进晶建议，出入公共场所要规范戴口罩，尽量少去密闭场所活动，做好手卫生，保持环境通风，坚持均衡膳食，合理锻炼。老年人常伴有基础疾病，对于疾病的耐受能力下降，呼吸道感染后容易导致基础疾病加重，病情恶化，除了做到上述要点外，更要积极接种新冠病毒疫苗。糖尿病、高血压患者还要遵照医生的指导控制好血糖、血压。（视频制作：实习生赵嘉欣）